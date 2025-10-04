Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 октября 2025 года

4 октября — это дата, наполненная событиями, памятными датами, необычными и официальными праздниками. В разные годы именно в этот день происходили важнейшие открытия и исторические вехи, рождались известные ученые, режиссеры, разведчики, а также уходили из жизни великие деятели науки и искусства. Чтобы понять, какой сегодня день в России и в мире, давайте разберем все подробнее.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы задаетесь вопросом: какие праздники отмечают 4 октября, то ответ удивит своим разнообразием.

Всемирный день животных

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день животных. Этот праздник появился с целью напомнить человечеству о важности заботы о братьях наших меньших, об охране исчезающих видов и бережном отношении к природе. В этот день проводятся акции в зоопарках, школах, благотворительные мероприятия для приютов, а экологи и волонтеры рассказывают о том, как каждый может помочь животным.

Всемирный день изготовления открытки

Еще один международный праздник — Всемирный день изготовления открытки. Несмотря на развитие цифровых технологий, бумажные открытки остаются символом теплоты и личного внимания. Люди, увлекающиеся рукоделием, создают своими руками уникальные поздравительные карточки, превращая их в маленькие произведения искусства.

День любителей гольфа

В ряде стран отмечают и День любителей гольфа. Этот вид спорта, хоть и считается элитарным, сегодня становится все более доступным. В этот день проходят любительские турниры, мастер-классы и встречи клубов.

Таким образом, отвечая на вопрос: какой сегодня праздник, можно смело сказать, что 4 октября объединяет заботу о природе, творчество и спортивные увлечения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Существуют и так называемые необычные праздники в мире, которые добавляют в календарь ярких красок.

День улучшения вашего офиса. Отличный повод провести генеральную уборку на рабочем месте, переставить мебель или украсить стол чем-то приятным.

День ответов на незаданные вопросы. Шутливый праздник, когда можно рассказать окружающим что-то неожиданное, предвосхищая их интерес.

День тако. В США и Мексике 4 октября — время празднования любимого блюда. В ресторанах проводят акции и фестивали мексиканской кухни.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В православном календаре 4 октября 2025 года занимает особое место. Многие верующие задаются вопросом: какой сегодня церковный праздник?

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Это событие связано с завершением цикла праздничных богослужений, посвященных Кресту Господню.

Апостола от 70-ти Кодрата. Один из ранних христианских проповедников, ученик апостолов, посвятивший жизнь распространению Евангелия.

Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита. Святитель известен как автор духовных трудов и житий святых.

Преподобного Даниила Шужгорского. Монах, прославленный за свою благочестивую жизнь.

Преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского). Его память чтят в Вологодской области и по всей России.

Таким образом, религиозные праздники 4 октября посвящены сразу нескольким значимым событиям для православных верующих.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Памятные даты и события: что произошло 4 октября в разные годы?

История богата на исторические события сегодня. Вот лишь некоторые из них:

1800 — Пуск первой домны в Луганске дал старт индустриализации юга России.

1812 — Основание Никитского сада в Крыму заложило основы субтропического сельского хозяйства страны.

1853 — Акция адмирала Невельского по поднятию флага на Сахалине окончательно закрепила остров за Россией.

1957 — Запуск первого спутника Земли открыл для человечества новую, космическую эру.

Эти события помогают понять, что отмечают сегодня в России и мире, вспоминая о научных достижениях и трагических страницах прошлого.

Кто родился и кто умер 4 октября?

Каждая дата в календаре хранит память о людях, которые оставили яркий след в истории науки, искусства, политики и культуры. 4 октября — не исключение. Этот день подарил миру выдающихся личностей, чьи открытия, труды и творчество изменили жизнь целых поколений. В то же время 4 октября связано и с уходом великих деятелей, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества. Давайте узнаем, кто появился на свет и кого мы вспоминаем в этот день.

Родились:

Рихард Зорге (1895) — легендарный советский разведчик.

Виталий Гинзбург (1916) — выдающийся физик-теоретик, академик и лауреат Нобелевской премии.

Марлен Хуциев (1925) — известный режиссер, сценарист, актер и педагог, народный артист СССР.

Марлен Хуциев Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Умерли:

Макс Планк (1947) — немецкий физик, основатель квантовой теории, лауреат Нобелевской премии.

Глеб Стриженов (1985) — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

Георгий Юматов (1997) — популярный советский киноактер, народный артист РСФСР.

Эти даты позволяют глубже понять, что отмечают сегодня в мире и кого вспоминают 4 октября.

Таким образом, если вас интересует, какой сегодня день, можно дать сразу несколько ответов. Это и праздники сегодня, 4 октября, и памятные даты, и важные исторические события. Для одних людей это день радости и веселья, для других — повод вспомнить о подвигах предков или помолиться в храме.

Что отмечают сегодня в России? Годовщины великих свершений, православные праздники и памятные даты.

Что отмечают сегодня в мире? Всемирный день животных, необычные и веселые праздники, исторические вехи.