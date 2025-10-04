Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 октября 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

4 октября — это дата, наполненная событиями, памятными датами, необычными и официальными праздниками. В разные годы именно в этот день происходили важнейшие открытия и исторические вехи, рождались известные ученые, режиссеры, разведчики, а также уходили из жизни великие деятели науки и искусства. Чтобы понять, какой сегодня день в России и в мире, давайте разберем все подробнее.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы задаетесь вопросом: какие праздники отмечают 4 октября, то ответ удивит своим разнообразием.

Всемирный день животных

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день животных. Этот праздник появился с целью напомнить человечеству о важности заботы о братьях наших меньших, об охране исчезающих видов и бережном отношении к природе. В этот день проводятся акции в зоопарках, школах, благотворительные мероприятия для приютов, а экологи и волонтеры рассказывают о том, как каждый может помочь животным.

Всемирный день изготовления открытки

Еще один международный праздник — Всемирный день изготовления открытки. Несмотря на развитие цифровых технологий, бумажные открытки остаются символом теплоты и личного внимания. Люди, увлекающиеся рукоделием, создают своими руками уникальные поздравительные карточки, превращая их в маленькие произведения искусства.

День любителей гольфа

В ряде стран отмечают и День любителей гольфа. Этот вид спорта, хоть и считается элитарным, сегодня становится все более доступным. В этот день проходят любительские турниры, мастер-классы и встречи клубов.

Таким образом, отвечая на вопрос: какой сегодня праздник, можно смело сказать, что 4 октября объединяет заботу о природе, творчество и спортивные увлечения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Существуют и так называемые необычные праздники в мире, которые добавляют в календарь ярких красок.

  • День улучшения вашего офиса. Отличный повод провести генеральную уборку на рабочем месте, переставить мебель или украсить стол чем-то приятным.

  • День ответов на незаданные вопросы. Шутливый праздник, когда можно рассказать окружающим что-то неожиданное, предвосхищая их интерес.

  • День тако. В США и Мексике 4 октября — время празднования любимого блюда. В ресторанах проводят акции и фестивали мексиканской кухни.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В православном календаре 4 октября 2025 года занимает особое место. Многие верующие задаются вопросом: какой сегодня церковный праздник?

  • Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Это событие связано с завершением цикла праздничных богослужений, посвященных Кресту Господню.

  • Апостола от 70-ти Кодрата. Один из ранних христианских проповедников, ученик апостолов, посвятивший жизнь распространению Евангелия.

  • Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита. Святитель известен как автор духовных трудов и житий святых.

  • Преподобного Даниила Шужгорского. Монах, прославленный за свою благочестивую жизнь.

  • Преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского). Его память чтят в Вологодской области и по всей России.

Таким образом, религиозные праздники 4 октября посвящены сразу нескольким значимым событиям для православных верующих.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Памятные даты и события: что произошло 4 октября в разные годы?

История богата на исторические события сегодня. Вот лишь некоторые из них:

  • 1800 — Пуск первой домны в Луганске дал старт индустриализации юга России.
  • 1812 — Основание Никитского сада в Крыму заложило основы субтропического сельского хозяйства страны.
  • 1853 — Акция адмирала Невельского по поднятию флага на Сахалине окончательно закрепила остров за Россией.
  • 1957 — Запуск первого спутника Земли открыл для человечества новую, космическую эру.

Эти события помогают понять, что отмечают сегодня в России и мире, вспоминая о научных достижениях и трагических страницах прошлого.

Кто родился и кто умер 4 октября?

Каждая дата в календаре хранит память о людях, которые оставили яркий след в истории науки, искусства, политики и культуры. 4 октября — не исключение. Этот день подарил миру выдающихся личностей, чьи открытия, труды и творчество изменили жизнь целых поколений. В то же время 4 октября связано и с уходом великих деятелей, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества. Давайте узнаем, кто появился на свет и кого мы вспоминаем в этот день.

Родились:

  • Рихард Зорге (1895) — легендарный советский разведчик.

  • Виталий Гинзбург (1916) — выдающийся физик-теоретик, академик и лауреат Нобелевской премии.

  • Марлен Хуциев (1925) — известный режиссер, сценарист, актер и педагог, народный артист СССР.

Марлен Хуциев Марлен Хуциев Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Умерли:

  • Макс Планк (1947) — немецкий физик, основатель квантовой теории, лауреат Нобелевской премии.

  • Глеб Стриженов (1985) — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

  • Георгий Юматов (1997) — популярный советский киноактер, народный артист РСФСР.

Эти даты позволяют глубже понять, что отмечают сегодня в мире и кого вспоминают 4 октября.

Таким образом, если вас интересует, какой сегодня день, можно дать сразу несколько ответов. Это и праздники сегодня, 4 октября, и памятные даты, и важные исторические события. Для одних людей это день радости и веселья, для других — повод вспомнить о подвигах предков или помолиться в храме.

Что отмечают сегодня в России? Годовщины великих свершений, православные праздники и памятные даты.

Что отмечают сегодня в мире? Всемирный день животных, необычные и веселые праздники, исторические вехи.

праздники
какой праздник
праздники сегодня
даты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС решило освободить израильских заложников и передать тела погибших
Рэпера P. Diddy приговорили к тюремному сроку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 октября 2025 года
ВСУ обстреляли здание кинотеатра под Херсоном
«Хроники русской революции»: как удивит Кончаловский, при чем тут Ефремов
ХАМАС согласилось передать власть в Газе
Олимпийский чемпион из США поделился впечатлениями от России
Удар по ТЭЦ оставил украинские города без света
Два российских аэропорта перестали выпускать самолеты
Французский журналист погиб при ударе по ВСУ
Су-57 лучше Rafale Макрона. Почему все в восторге от русского супероружия
Критиковавший Киев офицер ВСУ сообщил о расформировании его роты
На Украине рассказали о массовом бегстве из Днепропетровской области
«Приоритетные цели»: операторам дронов ВСУ предрекли незавидное будущее
В аэропорту Праги приняли меры из-за угрозы БПЛА
Операторы БПЛА мрут как мухи: РФ оставит Зеленского без его главного оружия
Вучич поставил точку в «сказках» о российской доле в сербской NIS
Белый дом объяснил, почему миллионы военных в США остались без копейки
«Дивиденды для народа»: Трамп нашел применение доходам от пошлин
На Украине «ожила» зона отчуждения
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.