Критиковавший Киев офицер ВСУ сообщил о расформировании его роты

Командир взвода роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины Юрий Касьянов заявил о расформировании подразделения руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком. Военный считает, что его роту ликвидировали из-за критики заявления президента Владимира Зеленского о «ракетах-дронах», которую он как специалист назвал технически некорректной.

Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции. <…> Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение о ликвидации нашего подразделения, — написал он в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

