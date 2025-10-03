Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 22:58

Критиковавший Киев офицер ВСУ сообщил о расформировании его роты

Офицер ВСУ Касьянов заявил, что Ермак расформировал 10-е подразделение дронов

Фото: Социальные сети

Командир взвода роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины Юрий Касьянов заявил о расформировании подразделения руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком. Военный считает, что его роту ликвидировали из-за критики заявления президента Владимира Зеленского о «ракетах-дронах», которую он как специалист назвал технически некорректной.

Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции. <…> Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение о ликвидации нашего подразделения, — написал он в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Ранее украинский морской дрон под названием «Козак Мамай» был впервые представлен в эфире местных телеканалов. В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час, размер составляет порядка шести метров. Устройство сделано из пуленепробиваемого материала и оснащено камерой наблюдения и спутниковой антенной.

