Олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер заявил, что Россия — очень красивая страна, передает портал Odds.ru. По его словам, он был в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске, и впечатления остались самые положительные.

Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске. Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные, — заявил спортсмен.

Ранее председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за гражданством России, так как чувствует себя в РФ как дома. При этом в ФРГ ему может грозить преследование правоохранителей. Также Нимайер объяснил, что нигде больше не проживает, а в России провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года.

Тем временем Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, попросившая убежища в России, указом президента Владимира Путина получила российское гражданство. По словам женщины, после переезда в РФ в 2023 году она стала жить лучше, чем в США.

Кроме того, отец миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск признался, что посетил Москву вопреки советам сына. Он подчеркнул, что российская столица произвела на него сильное впечатление. Иностранец назвал Москву «настоящей жемчужиной», «все чисто и аккуратно», а также абсолютно безопасно. Это «идеальный город», считает Эррол Маск.