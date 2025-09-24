«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу

Председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился за гражданством России, так как чувствует себя в РФ как дома, передает РИА Новости. По словам политика, в ФРГ ему может грозить преследование правоохранителей. Также Нимайер объяснил, что нигде больше не проживает, а в России провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года.

Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу, — отметил он.

Ранее гражданство РФ получил певец Михаил Шуфутинский. Артист принял это решение после начала СВО, окончательно переехав в Москву и отказавшись от возвращения в США. Шансонье длительное время не оформлял российский паспорт из-за негативного отношения к двойному гражданству в Соединенных Штатах, проживая в РФ по виду на жительство.

Также стало известно, что Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, попросившая убежища в России, указом президента Владимира Путина получила российское гражданство. По словам женщины, после переезда в РФ в 2023 году она стала жить лучше, чем в США.