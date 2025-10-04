Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 октября 2025 в 00:58

Двое детей подорвались на взрывоопасном предмете в ДНР

Пушилин: трое жителей пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Три мирных жителя пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики при атаках ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших двое детей.

В Никитовском районе города при подрыве на взрывоопасном предмете пострадали подростки — мальчики 2009 и 2011 годов рождения. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1960 года рождения, — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что ВСУ дважды атаковали территорию республики. При этом применялись ударные беспилотники.

Ранее Минобороны России информировало о ликвидации тяжелого украинского беспилотника R-18 и пункта управления БПЛА на территории Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, данный результат был достигнут бойцами Южной группировки войск — операторами FPV-дронов и артиллерийским расчетом.

Кроме того, ведомство передало информацию об уничтожении 11 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Согласно данным ведомства, попытка атаки со стороны противника была предпринята во временном интервале с 18:00 до 20:00 мск.

ВСУ
ДНР
Горловка
пострадавшие
