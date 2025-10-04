На промзоне в Ленобласти вспыхнул пожар после атаки дронов

На промзоне в Ленобласти вспыхнул пожар после атаки дронов Дрозденко: в Киришах загорелась промзона после атаки украинских беспилотников

В Киришах системы противовоздушной обороны отражают атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что в промышленной зоне города зафиксировано возгорание.

ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с российской территории. По его мнению, запуск беспилотника могли произвести диверсанты либо группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

До этого сообщалось о тактике последовательных атак, применяемой российскими беспилотниками. В опубликованной военкорами видеозаписи демонстрируется, как несколько дронов приближаются к украинскому оборонительному сооружению. При этом один из аппаратов отводится в сторону, чтобы обеспечить возможность атаки следующему беспилотнику.