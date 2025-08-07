Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:54

Кадыров пригласил Трампа в Москву для переговоров с Путиным

Рамзан Кадыров

Для переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине было бы лучше, если бы президент США Дональд Трамп приехал в Россию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, ничто не мешает провести переговоры Трампа и президента РФ Владимира Путина в ОАЭ, однако логичнее было бы обсудить вопросы по Киеву в Москве.

Было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию, — подчеркнул он.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков согласился с государственным секретарем США Марко Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать. По его словам, пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

