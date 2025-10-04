Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 02:02

Навроцкий распоряжением направил войска на границы с ФРГ и Литвой

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/IMAGO/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики. Там отметили, что военные окажут помощь «пограничной страже».

Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей Вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже, — говорится в материале.

Ранее выяснилось, что Польша закупает у США ракеты «воздух — воздух» AMRAAM версии D для истребителей пятого поколения F-35. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что эти ракеты оснащены радиолокационным наведением.

Тем временем сотрудников медучреждений из Польши учат, как оказывать первую помощь раненым на поле боя, о чем заявил командующий Люблинско-Подкарпатским военно-медицинским округом полковник Александр Михальский. Проводить обучение будут в подвале военного госпиталя, чтобы максимально приблизить условия работы к военным. Также в стране создадут лабораторию медицины катастроф.

