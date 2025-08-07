Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зеленский сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине

Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине

Пришло время завершить конфликт на Украине, заявил ее президент Владимир Зеленский в Telegram-канале. Такое сообщение он опубликовал в преддверии потенциальной встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Зеленский также поблагодарил всех, кто ему помогает. Конкретных партнеров он не назвал, добавив, что в настоящее время обсуждается несколько возможных форматов встреч для достижения мира. Речь идет о двусторонних и одних трехсторонних переговорах.

Ранее президент России допустил встречу с украинским коллегой. Путин с сожалением отметил, что до создания соответствующих условий для таких переговоров еще далеко.

Помощник главы государства Юрий Ушаков обозначил следующую неделю как ориентировочный срок для возможной встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Он добавил, что пока сложно предсказать, сколько времени потребуется для подготовки.

Путин также указывал, что ОАЭ могут стать подходящим местом для переговоров с Трампом. При этом окончательное решение о месте и дате встречи остается неопределенным.

