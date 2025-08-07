Рождение сына, муж — секс-символ, стрип-пластика: как живет Трусова

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) впервые стала мамой. Кто поздравил спортсменку с рождением сына, где прошли роды, почему она устроила истерику на Олимпиаде в Пекине — в материале NEWS.ru.

Чем известна фигуристка Трусова

Трусова родилась 23 июня 2004 года в Рязани в спортивной семье. Ее мать — легкоатлетка, а отец — мастер спорта по дзюдо и самбо. У фигуристки есть два младших брата — Егор и Иван.

Когда Трусовой исполнилось четыре года, родители подарили ей ролики. Она везде носила их с собой. Родители отдали Трусову в фигурное катание, поскольку этот вид спорта близок к роликам. Тренеры сразу заметили талант Александры к прыжкам — она быстро все схватывала и не боялась исполнять сложные элементы.

Когда Трусовой исполнилось девять лет, ее отец начал работать в Москве. Девочка попала в центр фигурного катания «Хрустальный» — сначала к тренеру Алексею Волкову, затем к Анне Царевой, а потом к Этери Тутберидзе. В течение сезона-2020/21 фигуристка тренировалась под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но позднее вернулась к предыдущему наставнику.

Трусова успешно выполнила четверные прыжки (тулуп, лутц и флип) на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU). За это достижение Александра три раза была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Александра Трусова Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Почему фигуристка Трусова устроила истерику на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, что до этого не делал никто в мире, однако взяла серебро. Трусова проиграла Анне Щербаковой из-за падения на тройном акселе в короткой программе, а также из-за неидеально выполненных прыжков в произвольной. Уступив первое место, Александра не смогла сдержать эмоций.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в "фигурке", никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! <…> У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — воскликнула фигуристка.

Трусова пришла заплаканной на церемонию награждения и не стала аплодировать чемпионке. Она сказала журналистам в микст-зоне, что довольна тем, как выполнила прыжки, но не в восторге от результата.

За свою карьеру Трусова выиграла медали всех крупнейших соревнований, включая бронзу чемпионатов Европы и мира.

Александра Трусова Фото: Xue Yuge/XinHua/Global Look Press

Чем занималась фигуристка Трусова, когда не участвовала в соревнованиях

Трусова увлеклась стрип-пластикой в тот период, когда не участвовала в соревнованиях. Спортсменка не считает это направление в танцах пошлым.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — рассказала она в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

В 2023 году Трусова выпустила две песни. Она презентовала дебютную композицию «Два крыла» в свой день рождения, 23 июня. В декабре вышел трек спортсменки «Я не кукла», который она записала вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

В июне 2024 года Трусова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России дала согласие на ее участие в прокатах. Александра откатала короткую программу на открытых прокатах национальной сборной.

В короткой программе фигуристка допустила ошибку на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Второй элемент получился с недокрутом — в прыжке было только 1,5 оборота. На этапах Гран-при России Трусова не выступала. В марте 2025 года фигуристка решила взять паузу в карьере.

Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Трусовой

17 августа 2024 года спортсменка вышла замуж за 24-летнего фигуриста Макара Игнатова. Они были коллегами по сборной, а в последнее время вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко. В январе 2024 года на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге болельщики впервые заметили, что спортсмены не просто друзья.

Трусова рассказывала, что всегда считала бессмысленным жить вместе с партнером до свадьбы. Пара заключила брак спустя полгода после начала отношений. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания.

Свадьба прошла в подмосковной усадьбе «Золотой лев». В роли феи-крестной выступила продюсер Яна Рудковская. Мероприятие было оформлено в сказочном стиле. Фата у Трусовой была длиной пять метров, что, по словам Рудковской, соответствует количеству четверных прыжков фигуристки. На невесте были дорогие бриллиантовые украшения.

Выступая на юбилейном шоу Медведевой, Александра заявила NEWS.ru, что жизнь в браке дарит ей ощущение безопасности и защищенности. При этом она отметила, что у супругов разный режим сна.

«Макар вообще не любит спать ночью. Он ложится часа в три-четыре. <…> Зато я встаю утром. Могу тяжело встать, но, если мне нужно, соберусь быстро, буду бодрая и веселая. А он нет, будет до часу-двух ходить сонный», — сказала Александра.

О беременности Трусовой стало известно в начале января 2025 года. По информации издания «Спорт-Экспресс», по этой причине спортсменка перестала выполнять прыжковые элементы в ледовом шоу. В апреле супруги провели гендер-пати в ресторане на Новом Арбате. Фигуристы объявили, что у них родится мальчик.

Издание Super сообщило, что Игнатова наблюдалась у акушера-гинеколога в одном из лучших московских перинатальных центров. Отмечается, что цены на ведение беременности в учрежении начинаются от 180 тыс. рублей. Самый дорогой вариант обойдется в 1 млн. Роды у врача Игнатовой стоят от 650 тыс. до 938 тыс. рублей.

Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова) Фото: Вероника Зорина/ТАСС

Кто поздравил фигуристку Трусову с рождением сына

6 августа Трусова в своем Telegram-канале сообщила, что впервые стала мамой. Роды олимпийской чемпионки прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал ее. Игнатов и Трусова заявили, что выбрали имя ребенку, но пока держат его в секрете.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила супругов с рождением сына.

«Это большое счастье. Желаю и малышу, и родителям здоровья! Саша — молодец, умница!» — сказала Тарасова.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru поздравила Трусову с рождением первенца. Она пожелала молодой маме и малышу здоровья.

«Поздравляем! Господи, какое счастье! Слава Богу! Главное, чтобы все были здоровы!» — сказала Бестемьянова.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова также поздравила супругов с рождением сына. Она пожелала ребенку здоровья. Радионова предположила, что сын Игнатова и Трусовой станет фигуристом.

«Желаю Саше скорейшего восстановления после родов и здоровья малышу. Уверена, они с Макаром будут прекрасными родителями. Знаю, как ответственно Саша подходила к процессу беременности и родов. Было бы круто, если бы их сын тоже стал фигуристом. Думаю, родители будут отталкиваться от его желания. Если сын Игнатовых станет фигуристом, это будет классное продолжение династии. Думаю, ребенок сам решит», — сказала Радионова.

Читайте также:

Отъезд из РФ, отказ от звания, новый долг ФНС: как живет Исинбаева

Погиб комментатор Гришин: причина смерти, что сказала Тарасова

Потеря носа, избиение дочери, насилие: как живут бывшие жены Аршавина