Отъезд из РФ, отказ от звания, новый долг ФНС: как живет Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 283 тысячи рублей. Что грозит бывшей спортсменке, в какие скандалы она попадала в последнее время и чем торгует на Западе — в материале NEWS.ru.

Что известно о новой задолженности перед ФНС экс-легкоатлетки Исинбаевой

СМИ сообщили, что Исинбаева задолжала ФНС 283 тысячи рублей. Отмечается, что олимпийской чемпионке ограничили доступ к трем банковским счетам, которые привязаны к ее ИП. По информации Telegram-каналов, экс-спортсменка выплачивает долг крайне медленно, что привело к принятию крайних мер со стороны налоговой службы.

27 июня 2025 года ФНС ограничила доступ к трем счетам Исинбаевой. В апреле долг составлял 1,1 млн рублей, в мае он вырос до 1,5 млн. После частичного погашения задолженность сократилась до 818 тысяч рублей. 3 июля в СМИ появилась информация о том, что Исинбаева полностью рассчиталась с ФНС.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Исинбаева имеет в России задолженность по коммунальным платежам. Точная сумма не уточняется.

Что грозит бывшей прыгунье с шестом Исинбаевой из-за долга перед ФНС

Исинбаевой будут начислять дополнительные пени, если она не погасит задолженность перед ФНС, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, олимпийской чемпионке не грозит уголовная ответственность.

«Ничего ей не грозит, только пени будут начисляться. Налоговая также может в принудительном порядке взыскать денежные средства со всех счетов должника, передать материалы взыскания судебным приставам, которые вправе наложить аресты на имущество должника, а также взыскать дополнительно 7% исполнительного сбора», — сказал Салкин.

Истории, связанные с блокировкой денежных средств из-за задолженности перед налоговой службой, очень распространены, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, при оплате налогов деньги не моментально зачисляются на счета. Как отметил адвокат, нередко возникают ситуации, когда гражданин их оплатил, а задолженность еще числится. Жорин допустил, что в случае с Исинбаевой была техническая ошибка.

Елена Исинбаева Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

«Второй вариант — действительно возникла задолженность и заблокировали счета. В этом нет ничего страшного. Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это разные вещи. Неуплата налогов влечет их взыскание, как, наверное, в данном случае, а уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением. Могут быть разные ситуации. Я предполагаю, что в случае с Исинбаевой вряд ли имеет место уклонение от уплаты налогов и маловероятно, что последуют санкции. Если налогоплательщик не докажет, что оплатил налоги и это была техническая ошибка, тогда будут взыскиваться штрафы, а также пени», — сказал Жорин.

Что известно об отъезде бывшей легкоатлетки Исинбаевой из России

Исинбаева не находится в России с 2021 года. Сейчас олимпийская чемпионка проживает на острове Тенерифе вместе с мужем, бывшим метателем копья Никитой Петиновым (в браке с 2014-го), дочерью Евой и сыном Добрыней. Девочка занимается теннисом — в прошлом году она выиграла турнир в Испании.

У Исинбаевой есть вид на жительство на Канарских островах. Telegram-канал SHOT сообщил, что она купила в Испании таунхаус в ипотеку площадью около 200 кв. м. По данным местного издания El Digital Sur, жилье Исинбаевой находится в элитном ЖК в муниципалитете Арона. У экс-спортсменки также есть собственность в курортном городе Кальяо-Сальвахе на юге Тенерифе и автомобиль, который зарегистрирован на супруга.

В какой скандал попала бывшая прыгунья с шестом Исинбаева из-за звания майора

Летом 2023 года El Digital Sur сообщило, что Исинбаева получила звание майора и является членом партии «Единая Россия». По данным издания, в 2017-м экс-спортсменка стала членом движения Putin Team и была включена в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ.

Комментируя статью, Исинбаева заявила, что имеет лишь номинальное отношение к ВС РФ.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Я никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — заявила Исинбаева.

Елена Исинбаева Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка назвала себя человеком мира. Исинбаева удалила из соцсетей совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное в 2017 году. Она также приостановила работу своего благотворительного фонда в РФ.

Какой бизнес есть у бывшей легкоатлетки Исинбаевой на Западе

С 2015 года у Исинбаевой есть бизнес в Европе. Олимпийская чемпионка является совладелицей швейцарской компании Luxury Legends Sagl, зарегистрированной в кантоне Женева. Фирма специализируется на оптовой торговле табачными изделиями, в частности сигарами премиум-класса, и элитным алкоголем. Среди партнеров Исинбаевой — известные европейские спортсмены и предприниматели. Компания приносит Исинбаевой стабильный доход.

Соучредителем фирмы является французский пятиборец, чемпион мира и призер Олимпийских игр, советник князя Монако Альбера II Жоэль Бузу. Исинбаева познакомилась с ним в конце 2000-х. На тот момент спортсменка жила в Монако и тренировалась под руководством экс-рекордсмена мира в прыжках с шестом Сергея Бубки. В октябре 2012 года Исинбаева, Бузу и Альбер II вместе позировали на фотографиях на церемонии закрытия Международного форума «Мир и спорт», проходившего под председательством князя Монако в Сочи.

Где находится элитная квартира бывшей прыгуньи с шестом Исинбаевой

В августе 2022 года Исинбаева купила в Москве элитную квартиру. Недвижимость находится на 20-м этаже жилого комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. Стоимость квартиры оценивается примерно в 76 млн рублей.

Кроме того, в 2013 году Исинбаева приобрела жилье на 22-м этаже в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице в Москве. Площадь квартиры составляет 98,4 кв. м.

В начале 2025 года Исинбаева приезжала в Волгоград на похороны своего наставника Евгения Трофимова. Церемония прощания прошла 8 января на Дмитровском кладбище.

Трофимов был личным тренером Исинбаевой в 1997–2006 и 2010–2013 годах. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004-го в Афинах и завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также получил звание заслуженного тренера РФ.

«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, — Трофимова Евгения Васильевича. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга», — написала Исинбаева в соцсетях.

Читайте также:

Погиб комментатор Гришин: причина смерти, что сказала Тарасова

Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ

Герой Белоруссии, служба в КГБ, свадьба с Бьорндаленом: как живет Домрачева