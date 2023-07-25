El Digital Sur: Исинбаева владеет элитной недвижимостью на Тенерифе El Digital Sur: Исинбаева зарегистрирована на Тенерифе и имеет там элитную недвижимость

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева владеет недвижимостью на острове Тенерифе и зарегистрирована в муниципалитете Арона в Испании, сообщает El Digital Sur. Издание отмечает, что бывшая российская спортсменка в данном муниципалитете владеет домом в элитном жилом комплексе.

На самом деле это элитный дуплекс, площадь которого составляет около 200 квадратных метров. Также Исинбаева владеет собственностью в курортном городке Кальяо Сальвахе и автомобилем, зарегистрированным на имя супруга, бывшего метателя копья Никиту Петинова.

Издание указало на то, что бывшая легкоатлетка зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе с мужем и детьми, получающими образование на юге Тенерифе. Испанское СМИ сообщило о наличии у Исинбаевой регистрации и идентификационного номера (NIE), который присваивают иностранцам, связанным с Испанией в силу экономических, профессиональных или социальных интересов.

Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву хотят исключить из центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). NEWS.ru подробно рассказывал об организации и ее задачах, почему ее члены хотят исключить спортсменку, что этому предшествовало.