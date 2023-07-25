Исинбаеву исключают из штаба Народного фронта: что это значит Члены движения голосуют в заочном формате

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Елена Исинбаева

Двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву хотят исключить из центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). NEWS.ru рассказывает подробнее об организации и ее задачах, почему ее члены хотят исключить спортсменку, что этому предшествовало.

Что обсуждают в ОНФ

О готовящемся исключении Исинбаевой из ОНФ стало известно 24 июля. В распоряжении ТАСС оказались разосланные материалы для голосования членам центрального штаба организации. В них говорится, что внеочередное заседание ОНФ в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля. По его итогам будет принято решение, останется ли Елена в организации или нет.

Что такое ОНФ

ОНФ — общественно-политическое движение, созданное в мае 2011 года по предложению Владимира Путина, который на тот момент занимал пост председателя правительства России. Среди задач организации: контроль за исполнением указов президента, содействие в борьбе с коррупцией, а также работа над повышением качества жизни и защитой прав граждан.

На данный момент ОНФ поддерживает бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ), участвующих в СВО, занимается волонтерской деятельностью на новых территориях России, помогает гражданам решать проблемы в сфере ЖКХ, занимается вопросами экологии и многим другим. Исинбаева стала членом центрального штаба ОНФ в конце 2018 года. В состав руководства организации входят журналисты, общественные деятели, известные спортсмены. Боксер Денис Лебедев является амбассадором организации, а шахматист Сергей Карякин входит в центральный штаб.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Елена Исинбаева

Как в ОНФ прокомментировали возможное исключение Исинбаевой

Военный корреспондент, член центрального штаба ОНФ Александр Коц в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил, что поддержит исключение Исинбаевой и центрального штаба.

«Я буду голосовать за исключение. Не думаю, что это сильно расстроит Елену Исинбаеву, для которой, очевидно, членство в центральном штабе ОНФ было номинальным. Как и воинские звания, присяга, флаг и гимн „человека мира“», — сказал Коц.

Кто заступился за Исинбаеву

В последние недели Исинбаева подвергается жесткой критике со стороны российских спортсменов и официальных лиц, однако некоторые встали на защиту чемпионки. Среди них пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который высказался о ситуации с Исинбаевой в интервью ТАСС.

«Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — заявил Песков.

О ситуации вокруг Исинбаевой также высказался глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он подчеркнул, что понимает, что имела в виду спортсменка, говоря о номинальности своих воинских званий.

«У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся?» — рассказал Мамиашвили ТАСС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Почему Исинбаева столкнулась с критикой

В начале июля испанское издание El Digital Sur опубликовало статью, в которой утверждалось, что Исинбаева проживает на Тенерифе в «роскошном комплексе» на юге острова. Газета опубликовала несколько фотографий спортсменки в летней одежде. В материале также подчеркивалось, что Исинбаева имеет воинское звание майора и принадлежит к партии «Единая Россия».

Спустя несколько дней спортсменка ответила на публикацию в социальной сети.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — написала Исинбаева.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что всегда считала себя «человеком мира» и в сентябре возобновит работу в Международном олимпийском комитете. В МОК отметили, что не имеют претензий к россиянке.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год

Какие еще проблемы возникли у Исинбаевой после ее высказывания

21 июля правительство Волгоградской области подало в суд на Исинбаеву из-за долгов по оплате аренды двух парковочных мест в Волгограде. Общая сумма неуплаты составила 27 400 рублей. По данным Telegram-канала Baza, легкоатлетка владеет двумя такими местами в городе общей площадью 40 кв. м, при этом земля принадлежит муниципалитету. По информации источника, легкоатлетка перестала оплачивать аренду мест с 2019 года, однако судиться с ней власти решили только сейчас.

18 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил о вынесении на суд общественности идеи о переименовании стадиона в Махачкале, названного в честь Исинбаевой.

Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. По его мнению, спортсменка, которая является одним из символов России, повернулась к стране спиной.

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