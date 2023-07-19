В Госдуме оценили идею переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой Депутат Хамзаев назвал идею переименовать стадион имени Исинбаевой реакцией на ее высказывания

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Елена Исинбаева

Инициатива главы Дагестана Сергея Меликова предоставить жителям Махачкалы возможность выбрать новое название для стадиона имени Елены Исинбаевой является правильной и адекватной, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что это ожидаемая реакция на высказывания прославленной легкоатлетки, заявившей, что она не служила в Вооруженных силах России, и назвавшей себя «человеком мира».

Реакции стоило ожидать — почему нет? Я очень хорошо знаю стадион «Труд» в Махачкале, он почитаем жителями города. <...> Шесть лет назад его без общественных слушаний назвали именем Елены Исинбаевой. Сейчас предложили дать возможность горожанам определиться. Я полностью поддерживаю Меликова в этом вопросе, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Елена, будучи дагестанкой, должна услышать реакцию земляков на свои заявления. Депутат заметил, что хотя и не умаляет достижений Исинбаевой, считает нужным напомнить, что в Дагестане «спортсменов два вагона и три тележки великих и известных».

Будучи неотъемлемой частью нашей большой и дружной страны, мы не приемлем, когда вот так опрометчиво в этих вопросах себя ведут, — заявил Хамзаев.

В середине июля спортсменка опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее «номинальных» воинских званий в российской армии. Также спортсменка отметила, что никогда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя «человеком мира». Эта публикация вызвала волну критики со стороны российской общественности и ряда официальных лиц.

Исинбаева выступала за ЦСКА, а после завершения спортивной карьеры в 2015 году заключила пятилетний контракт с Минобороны России в качестве инструктора по легкой атлетике. Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил ей майорские погоны. Кроме того, спортсменка была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о вынесении на суд общественности идеи о переименовании стадиона в Махачкале, названного в честь Исинбаевой. Меликов подчеркнул в своем Telegram-канале, что экс-спортсменка никогда не связывала свое прошлое и будущее с республикой.