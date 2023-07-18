«Лучше бы молчала»: поклонники осудили заговорившую на испанском Исинбаеву Ряд поклонников осудили Исинбаеву из-за слов о возвращении в МОК

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) пост на испанском языке. Экс-спортсменка рассказала, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете, и перечислила свои профессиональные заслуги. Некоторые поклонники назвали Исинбаеву предательницей и обвинили ее в том, что она «забыла русский язык».

Елена, почему ни слова по-русски? — воскликнула подписчица Светлана Панькина.

Пользователи Сети напомнили спортсменке о ее прошлых заслугах и достижениях, связанных с Россией.

Ну вот, еще одна забыла русский язык. Кормилась, училась за счет государства. Ужас, — отметила Елена.

Подписчица Ольга Тинькова сообщила, что разочаровалась в любимой спортсменке.

Понимаю, мое разочарование — пылинка для нее. Но как-то это ну вот вообще малодушно выглядит со стороны. Уж лучше бы молчала тогда, — подчеркнула она.

Поклонники Исинбаевой также вспомнили недавнюю публикацию испанского издания El Digital Su, которое сообщило, что олимпийская чемпионка переехала на остров Тенерифе.

Елена, как вам испанский берег там? Не обжигает ничего? — задал вопрос экс-спортсменке подписчик Казбек.

Другие пользователи поинтересовались, почему Исинбаева предпочла для жизни не Россию, а Европу.

А что случилось? Почему нельзя было работать из Москвы? — спросил у Исинбаевой Мурат.

Ранее ветеран ЦСКА Сергей Гальперин сообщил, что Исинбаева не является истинным воспитанником ЦСКА, потому что пришла извне. Он назвал подобных атлетов пришельцами, которые «сегодня здесь, а завтра там».

Ранее Исинабева заявила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».