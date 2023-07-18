Ветеран ЦСКА ответил отрекшейся от своих званий Исинбаевой Тренер Гальперин: Исинбаева не является истинным воспитанником ЦСКА

Фото: cska.ru

Сергей Гальперин

Истинные воспитанники ЦСКА с детства находятся в структуре спортивного клуба, тогда как олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева пришла извне, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России, член ветеранов ЦСКА Сергей Гальперин. Он назвал подобных спортсменов пришельцами, которые «сегодня здесь, а завтра там».Ранее Исинабева заявила, что до 2018 года выступала за ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».

Кто выступает в ЦСКА — рожден в ЦСКА. А Исинбаева… Откуда, чего она, кто-то ее призвал. Это вообще ни о чем. Надо быть воспитанным с детства в ЦСКА, а это все пришельцы. Сегодня здесь, завтра там. Куда ветер подует, там и будет хорошо, — сказал Гальперин.

Исинбаева опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост, где сообщила, что с сентября возобновит работу в Международном Олимпийском комитете (МОК). Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России, не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт и с 2016 года она является членом МОК.

Также Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Su, которое сообщило, что олимпийская чемпионка переехала на остров Тенерифе. По словам спортсменки, она является человеком мира, так как живет там, где работает. Исинбаева также призвала проверять информацию и не тратить время понапрасну.