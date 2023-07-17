Исинбаева назвала себя человеком мира

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в публикации на своей странице во «ВКонтакте» назвала себя человеком мира и заявила, что живет там, где работает. Так она ответила на публикацию испанского издания El Digital Su, которое сообщило, что Исинбаева переехала на остров Тенерифе.

Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была им и останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. <...> Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и своё время, не тратьте его понапрасну, — написала спортсменка.

Исинбаева добавила, что по результатам проверки Международного олимпийского комитета (МОК) она допущена до выполнения своих обязанностей и приступит к ним в сентябре. Олимпийская чемпионка подчеркнула, что не подпадает ни под какие санкции, а ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

Ранее СМИ писали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе из-за заболевания мононуклеозом. Симптомами этой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, являются заложенность носа, увеличение лимфоузлов, кроме того, возможно увеличение печени и селезенки с признаками гепатита, рассказала инфекционист Елена Мескина.