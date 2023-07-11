«Болезнь поцелуев»: врач о возможных причинах заболевания Щербаковой Педиатр Мескина предупредила о рисках нагрузок для фигуристки Щербаковой при мононуклеозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой, которая могла заболеть мононуклеозом, следует избегать повышенных нагрузок, поскольку это может привести к разрыву оболочки селезенки, рассказала NEWS.ru врач-педиатр, инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, симптомами заражения являются заложенность носа, увеличение лимфоузлов, также возможно увеличение печени и селезенки с признаками гепатита.

Так как Анна Щербакова — спортсменка, нужно учитывать, что повышенные нагрузки могут повлечь разрыв оболочки селезенки, поэтому ограничение нагрузок необходимо до трех месяцев. Сам период восстановления с таким диагнозом обычно проходит в течение месяца, — сообщила Мескина.

Специалист отметила, что болезнь обычно протекает тяжелее у подростков. При этом большинство людей переносят инфекцию еще в детстве.

Мононуклеоз может передаваться воздушно-капельным путем, но считается, что нужен достаточно тесный контакт — обнимания, поцелуи, — его даже называют «болезнью поцелуев». Именно поэтому практически все население инфицируется этим вирусом. Частота высокая, практически 100%, особенно среди детей, — подчеркнула она.

Лечение в целом достаточно простое, поддерживающее, добавила Мескина. Необходимо соблюдать постельный режим и пить жаропонижающее.

Ранее сообщалось, что 19-летняя олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании приостановила тренировки из-за заболевания мононуклеозом. В июне Щербакову включили в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.

Между тем британское издание The Sun назвало самой богатой фигуристкой России Алину Загитову, приостановившую карьеру более двух лет назад. Состояние спортсменки оценивается в $5 млн.