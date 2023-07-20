«Нищий Волгоград»: что Исинбаева говорила о России, какие звания получила Олимпийская чемпионка столкнулась с критикой в свой адрес после слов «номинальном характере» воинского звания

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Елена Исинбаева

После высказываний о «номинальном характере» воинского звания Елена Исинбаева столкнулась с критикой в свой адрес. В России слова легкоатлетки назвали предательством и призвали лишить ее некоторых привилегий. Что в России названо в честь Исинбаевой, какие характеристики она давала родной стране — в материале NEWS.ru.

Как Исинбаева ответила испанским журналистам

Всё началось с публикации в испанском издании: журналисты написали, что Елена Исинбаева на постоянной основе проживает на Тенерифе. Авторы статьи сообщили, что после получения звания майора от министра обороны РФ Сергея Шойгу в 2015-м Исинбаева подписала контракт с ведомством на пять лет — стала инструктором по легкой атлетике ЦСКА и членом генерального совета Юнармии.

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал в отношении Исинбаевой проверку на причастность к Вооруженным силам России. В марте этого года комитет опубликовал критерии допуска российских спортсменов до международных соревнований: чтобы получить нейтральный статус, наши атлеты не должны иметь контрактных обязательств с военными структурами и активно поддерживать СВО на Украине.

Исинбаева, как и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, продолжают оставаться действующими членами МОК. По словам директора комитета по коммуникациям Марка Адамса, Елена прошла проверку.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Елена Исинбаева

Рекордсменка в прыжках с шестом ответила на статью постом в социальных сетях. Исинбаева сообщила, что в сентябре этого года возобновит работу в МОК и попросила журналистов из Испании быть внимательнее. Она заявила, что никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

Но в России вызвали резонанс другие слова Исинбаевой: бывшая спортсменка заявила, что «никогда не состояла» на службе в Вооруженных силах РФ, а все ее воинские звания — «номинальные».

Какой стадион в России больше не будет носить имя Исинбаевой

10 лет назад Елена Исинабева в программе «Центральное телевидение» рассказывала, что является представителем народности табасаранцев. Она родилась в Волгограде, но считает вторым домом Дагестан — отец легкоатлетки Гаджи Исинбаев жил в детстве в селе Чувек Хивского района.

Портрет Исинбаевой находится на местной Аллее олимпийских чемпионов, а в 2017-м в честь Исинбаевой назвали стадион «Труд» в Махачкале. Теперь глава Дагестана Сергей Меликов поручил его переименовать.

«Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорту Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу. А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — написал чиновник в Telegram-канале.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Елена Исинбаева

Официально Исинбаева приезжала в Дагестан дважды — после победы на Олимпиаде-2008 в Пекине и в 2019 году вместе со своей программой соревнований для детей из малообеспеченных семей под названием «Каждый ребенок достоин пьедестала».

Как Исинбаева высказалась о Волгограде

Исинбаева уже жила за границей. В 2005-м спортсменка уехала в Монако, расставшись со своим тренером Евгением Трофимовым ради работы с прославленным легкоатлетом Сергеем Бубкой. В 2011-м она вернулась в Волгоград, но уже спустя два года Исинбаева заявила о желании жить за границей.

«В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако. Почему? Базы в Волгограде нет. Что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал, деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься», — говорила олимпийская чемпионка.

Исинбаева родила детей не в Волгограде, а в Монако. У легкоатлетки и ее супруга метателя копья Никиты Петинова растут дочь Ева и сын Добрыня.

Фото: Социальные сети Елена Исинбаева

Какие награды и заслуги у Исинбаевой в России

В России у Исинбаевой имеется целый ряд наград: орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и награда «Серебряная лань», которую в 2013 году ей вручила Федерация спортивных журналистов России.

Есть в копилке 41-летней легкоатлетки также звание почетного гражданина Донецка. Оно было присвоено спортсменке в 2006 году (когда она работала с Бубкой) за весомый вклад в укрепление дружественных связей и авторитета Донецка, области и Украины в мировом масштабе. В 2008-м в честь победы Исинбаевой на Олимпиаде в Пекине открыли фонтан около кинотеатра «Высота» в московских Кузьминках.

На протяжении десятилетия Исинбаева была лучшей в мире в прыжках с шестом. Ее рекорд (5,05), установленный на пекинской Олимпиаде в 2008-м, до сих пор не побит. Международная федерация легкой атлетики трижды (2004, 2005, 2008 годы) признавала Елену лучшим легкоатлетом мира и дважды (2005, 2008) — Европы.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Елена Исинбаева, 2006 год

Чем занималась Исинбаева в России и как поддерживала спортсменов

Спортивную карьеру прыгунья с шестом завершила в 2016 году, когда не была допущена IAAF к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. На бразильские Игры пустили только одну российскую легкоатлетку Дарью Клишину. Она единственная подошла под критерии международной федерации: проживала и тренировалась в течение трех последних лет за границей.

«Хотелось бы завоевать золотую медаль, но это невозможно. Согласна ли я со своим недопуском? Нет. Я с этим никогда не соглашусь и никогда не прощу. Тем, кто будет первым, я скажу, что они будут вторыми по умолчанию», — комментировала решение IAAF Исинбаева.

В тот период экс-спортсменка сосредоточилась на работе в России. Некоторое время она была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), членом жюри шоу «Ледниковый период» и КВН на Первом канале и поработала на летней Олимпиаде-2020 в Токио комментатором. Там она, в частности, отстаивала права российских легкоатлетов, столкнувшихся с проблемами из-за подозрений в допинговых нарушениях Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Фото: Социальные сети Елена Исинбаева

«Дорогие легкоатлеты, прошу вас не отчаиваться! Ситуация на сегодняшний день в российской легкой атлетике сложная, критическая, но нам не впервой проходить всякие сложности. Естественно, без соревнований выходить на пик, получать свои результаты будет очень сложно, но поверьте, мы, ветераны спорта, будем стараться создавать альтернативные условия для того, чтобы вы раскрывались, улучшали свои результаты», — подбадривала Исинбаева соотечественников.

В 2020-м Исинбаева вошла в состав рабочей группы из 75 человек, которая продвигала поправки к Конституции РФ. На одном из заседаний легкоатлетка сказала: «Конституция России — очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного».

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