«Цена предательства»: где сейчас живет Исинбаева, служила ли она в ВС РФ Что написала в социальных сетях двукратная олимпийская чемпионка о «Единой России» и переезде в другую страну

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Елена Исинбаева, 2017 год

В понедельник, 17 июля, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором ответила на публикацию испанского издания El Digital Sur. В статье утверждалось, что спортсменка живет на Тенерифе, после того как завершила карьеру в 2016 году. Что сказала Исинбаева, как отреагировали ее коллеги и какая связь легкоатлетки с Вооруженными силами России (ВС РФ) — в материале NEWS.ru.

Что написала об Исинбаевой испанская газета

По информации испанских журналистов, Исинбаева проживает на Тенерифе в «роскошном комплексе» на юге острова. Газета опубликовала несколько фотографий Исинбаевой в летней одежде, на которых все, кроме силуэта спортсменки, размыто. Определить по фото, когда и где они были сделаны, затруднительно. Отдельное внимание издание уделило двум фактам из биографии легкоатлетки: ее воинскому званию майора и принадлежности к партии «Единая Россия».

Что ответила Исинбаева

После публикаций в СМИ Исинбаева дала развернутый ответ на страницах в социальных сетях. Спортсменка отметила, что редко реагирует на какие-то новости или статьи, но в этой ситуации решила расставить точки над i.

Фото: Соцсети Елена Исинбаева

После подробного перечисления собственных спортивных достижений она начала по пунктам отвечать на статью. Она заявила, что имеет номинальное отношение к ВС РФ и не состояла в политических партиях.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — написала Исинбаева.

Она также прокомментировала информацию о своем месте жительства. Исинбаева назвала опубликованные в статье El Digital Sur фото старыми.

«Я человек мира, всегда была и им останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые готовы бросить камень в меня сегодня лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — добавила спортсменка.

Она также отметила, что в сентябре возобновит работу в МОК, так как не подпадает ни под какие санкции, а комитет в ней не сомневается.

Какое у Исинбаевой воинское звание и как она связана с политикой

В 2015 году Исинбаевой присвоили воинское звание майора, погоны ей вручал лично министр обороны России Сергей Шойгу. «Московский Комсомолец» публиковал подробный репортаж с того мероприятия, в котором было несколько фотографий улыбающейся Исинбаевой в форме. Тогда же, как сообщала «Российская газета», спортсменка подписала с Минобороны пятилетний контракт: Исинбаеву назначили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Что касается политической деятельности, Исинбаева действительно никогда не была членом «Единой России», не избиралась в Госдуму, однако была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2012 года. Спустя пять лет спортсменка присоединилась к созданному Александром Овечкиным движению Putin Team, а в 2020-м была включена главой государства в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал выдержку из выступления Исинбаевой перед Путиным в своем Telegram-канале.

«Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости», — сказала легкоатлетка.

Как на ситуацию с Исинбаевой отреагировали в России

Телекомментатора Дмитрия Губерниева заинтересовали слова Исинбаевой о ее номинальной принадлежности к вооруженным силам.

«Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит номинально. Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так? Еще было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером?» — недоумевал Губерниев в интервью Metaratings.

Легендарный футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Исинбаева «предала» Россию. «Она подлежит анафеме. Ее надо забыть. Званиями она поощрялась правительством за ее достижения в спорте, что она вытворяет сейчас — я не понимаю. Понятно, что все ее счета и недвижимость за границей, если она будет поддерживать СВО, заморозят и отберут. Вот цена предательства», — отметил Пономарев в интервью «Р-Спорт».

Еще один армейский ветеран, заслуженный тренер России Сергей Гальперин в разговоре с NEWS.ru сделал акцент на том, что в ЦСКА Исинбаева пришла уже состоявшейся спортсменкой. «Кто выступает в ЦСКА — рожден в ЦСКА. А Исинбаева... Откуда, чего она, кто-то ее призвал. Это вообще ни о чем. Надо быть воспитанным с детства в ЦСКА, а это все пришельцы. Сегодня так, завтра так. Куда ветер подует, там и будет хорошо», — заявил Гальперин.

Фото: Marcelo Machado de Melo/imago sportfotodienst/Global Look Press, 2017

В Госдуме высказывание Исинбаевой пока не комментировали, однако депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказывалась после появления информации о переезде легкоатлетки на ПМЖ.

«Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда. Но, слушайте, лето... Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», — заявила Журова «Газете.Ru».

Чем занимается Исинбаева после завершения карьеры

Исинбаева, как и все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не была допущена к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. После этого она объявила об окончании карьеры, непродолжительное время проработала главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и сосредоточилась на воспитании детей, а также на участии в телепроектах.

Исинбаева входила в состав жюри в КВН, «Ледниковом периоде», «Минуте славы» и шоу «Без страховки», работала комментатором на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. В 2016-м россиянку избрали в комиссию спортсменов МОК, она до сих пор сохраняет за собой эту должность, полномочия россиянки истекут в 2024 году.

Фото: Lukas Schulze/dpa/Global Look Press Спортсменка Елена Исинбаева (слева) беседует с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, 2016 год

В 2014-м Исинбаева вышла замуж за легкоатлета Никиту Петинова, они воспитывают сына и дочь. На протяжении спортивной карьеры спортсменка часто жила и тренировалась в Монако, там же в местной теннисной академии занималась ее дочь. Как написал сайт Sports.ru, девятилетняя Ева Исинбаева в 2023 году выступила на двух турнирах, которые прошли на Тенерифе и соседнем острове Гран-Канария. По мнению издания, это косвенно подтверждает тот факт, что у легкоатлетки есть ПМЖ на острове.

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