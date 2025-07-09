Рекордный удар по Украине: 728 БПЛА, «Кинжалы» и «Искандеры», что известно

Сотни беспилотников и другие средства поражения атаковали цели на Украине ночью 9 июля, сообщили в ВСУ. Что об этом известно, каким был рекордный удар по Украине, по каким объектам пришлись прилеты, какую реакцию это вызвало, правда ли было 728 БПЛА?

Каким был рекордный удар по Украине

В пресс-службе Вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 9 июля территорию страны атаковали 728 ударных беспилотников и не менее 14 ракет. Основным направлением удара стал Луцк.

В воздушных силах ВСУ уточнили, что в ходе ночной атаки были задействованы 728 БПЛА «Герань» и других моделей, семь ракет типа «Искандер» и шесть — «Кинжал». Там добавили, что атака стала самой мощной за последнее время.

По данным военкоров, ракеты пролетели над Киевом, а затем ударили по Луцку, где прозвучал взрыв. Несколько «Кинжалов» проследовали через Черкасскую область в сторону Полтавской и через Винницкую область в направлении Житомира. Также утверждается о пролете ракет через Кременчугское водохранилище.

«Минувшей ночью российские ВКС провели одну из самых массированных комбинированных атак с начала лета. Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой „раскачки“ — сразу в десятки точек по всей стране, от Сум до Луцка», — заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик заявил, что прилеты были отмечены во Львове, Волыни, Тернополе, где работали по районам с военными складами, ж/д узлами, тренировочными полигонами, куда массово свозили технику НАТО и мобилизованных. Также удары пришлись по аэродромам — от Нежина и Миргорода до Львова и Луцка, добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какую реакцию вызвал удар

Атака беспилотников на Украину в ночь на 9 июля была настолько массированной, а взрывы такими мощными, что даже в Польше были подняты боевые самолеты, пишут российские СМИ. Беспилотники атаковали цели, практически не встречая сопротивления, что вызвало шок в Киеве и панику в Варшаве, говорится в публикациях.

По данным оперативного командования Польши, ВВС подняли в воздух истребители из-за «активности» российских войск на западе Украины. Согласно сообщению ведомства в соцсети X, в небе также работали самолеты стран — союзников по НАТО. Польское командование уточнило, что ситуация находится под полным контролем. Отмечается, что истребители готовы оперативно реагировать при необходимости.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как рекордный удар по Украине изменит ход СВО

Вооруженные силы России будут наносить все более массированные удары беспилотниками по военным объектам на Украине после запуска свыше 700 БПЛА, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Такое количество БПЛА, выпущенных по целям ВСУ на Украине, становится нормой. Если раньше было около 100 за ночь, то сейчас мы можем запустить 700–800. Это говорит о возросших возможностях российской промышленности. Количество БПЛА будет только возрастать, и это скажется на ходе СВО», — сказал Липовой.

Он добавил, что теперь у России не будет проблем с уничтожением целей ВСУ как на линии фронта, так и в глубоком тылу. По словам генерала, речь идет об ущербе оборонному потенциалу Украины и ВПК.

Кроме того, считает Липовой, у украинских военных нет достаточного количества средств ПВО, чтобы отразить столько атак.

«Им ничего не остается делать, кроме как заявлять о небольшом ущербе. Но все видели зарево пожаров, взрывов. Такое количество БПЛА сбить невозможно», — заключил генерал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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