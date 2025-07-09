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09 июля 2025 в 11:40

Генерал раскрыл, как удар более 700 дронов по Украине изменит ход СВО

Генерал Липовой: РФ будет наносить все более массированные удары БПЛА по Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России будут наносить все более массированные удары беспилотниками по военным объектам на Украине после запуска свыше 700 БПЛА, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это стало возможно благодаря развитию отечественной промышленности.

Такое количество БПЛА, выпущенных по целям ВСУ на Украине, становится нормой. Если раньше было около 100 за ночь, то сейчас мы можем запустить 700–800. Это говорит о возросших возможностях российской промышленности. Количество БПЛА будет только возрастать, и это скажется на ходе СВО, — сказал Липовой.

Он добавил, что теперь у России не будет проблем с уничтожением целей ВСУ как на линии фронта, так и в глубоком тылу. По словам генерала, речь идет об ущербе оборонному потенциалу Украины и ВПК.

Ранее пресс-служба ВСУ сообщила, что 728 ударных беспилотников атаковали Украину в ночь на 9 июля. По данным украинской армии, по территории страны также было выпущено 14 ракет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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