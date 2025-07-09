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09 июля 2025 в 11:33

Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 9 июля 2025 года, где состоялся разгром элиты ВСУ, где отмечено бегство наемников?

Ситуация в Курской области утром 9 июля

На Теткинском направлении десантники ВС РФ в ходе ожесточенных боев выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов в окрестностях Бессаловки, продвинувшись более чем на 400 метров, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши артиллеристы и операторы FPV-дронов уничтожили несколько пунктов управления БПЛА противника в окрестностях Соляники и Павловки», — добавил источник.

Из Рыжевки очередная группа ВСУ вновь пыталась прорваться в направлении Теткино — большая часть вээсушников ликвидирована, остальные сбежали вглубь украинской территории, оставив позиции на северной окраине Рыжевки, утверждает канал.

Кроме того, сообщил источник, состоялся очередной разгром элиты ВСУ: в направлении поселка Новый Путь около полудня выдвинулась штурмовая группа медийной 47-й бригады, большая часть которой была уничтожена в результате комплексного огневого поражения, выжившие сбежали в подвалы на южной окраине Павловки.

«Ведется поиск и уничтожение вражеских штурмовиков», — отметил «Северный ветер».

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

Вечером 8 июля ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По данным врио главы региона, три человека находятся в тяжелом состоянии после атаки, всего госпитализированы шесть жителей. Среди пострадавших — пятилетний ребенок, который пытался собой закрыть маму во время налета ВСУ. Кроме того, ранения получил мужчина, который проходил мимо пляжа, но кинулся помогать другим пострадавшим.

По имеющимся данным, каждый беспилотник ВСУ, атаковавший пляж в Курске, мог быть снабжен 5 кг пластида. Взрывчатое вещество было начинено поражающими элементами — металлическими шариками диаметром 4,5 мм.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит в Сумской области утром 9 июля

На Сумском направлении украинская сторона продолжает наращивать число иностранных наемников в целях отбить утраченные позиции; ВС РФ отражают контратаки ВСУ и продолжают наступление, сообщил «Северный ветер».

«Наши мотострелки продолжают вести ожесточенные бои в Варачино, выбивая врага из населенного пункта. Подразделения ВДВ „северян“ перемалывают украинских оккупантов в Юнаковке, где враг оборудовал укрепления на территории кладбища, осквернив могилы местных жителей. Морпехи продолжают зачистку приграничных лесных массивов», — пишет канал.

За сутки, как утверждает источник, ВСУ предприняли 10 безуспешных контратак: в районах Кондратовки, Алексеевки, две в районе села Садки, по три около Яблоновки и в Юнаковке. Всего были задействованы более 50 человек — 20 уничтожены, 24 остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы смогли сбежать, добавили авторы.

Также сообщается о случаях бегства наемников, переброшенных в район села Садки.

«Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», — заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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