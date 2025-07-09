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09 июля 2025 в 02:23

Удар ВСУ по пляжу в Курске 9 июля: жертвы и пострадавшие, что известно

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали пляж в Курске в ночь на среду, 9 июля 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. Что об этом известно, сколько погибших, есть ли раненые?

Удар ВСУ по пляжу в Курске 9 июля

ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщил Хинштейн. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

«В результате атаки на пляж „Городской“ в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. По предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу», — написал он.

Позднее стало известно, что при ударе погибли три человека, а число раненых возросло до шести, сообщил Хинштейн. По его словам, сейчас на месте работают все оперативные службы.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал он.

Вскоре Хинштейн заявил, что число раненых увеличилось до семи человек, включая пятилетнего мальчика. Пять пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и ожогами различной степени тяжести.

Погибшим при атаке оказался росгвардеец

Все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, рассказал Хинштейн. Число пострадавших в результате атаки увеличилось до семи человек. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж, после того как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — сказал он.

Что еще атаковали ВСУ в ночь на 9 июля

Украинские беспилотники атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание скорой помощи и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ночью дрон нанес удар по инфекционному корпусу и зданию скорой помощи, повредив остекление и вызвав пожар на кровле.

«Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО „Агрофирма Рыльская“, начался пожар», — написал он.

В результате инцидента пострадали два человека: 30-летняя женщина с резаной раной груди находится в состоянии средней тяжести и направляется в Курскую областную больницу. Вторая пострадавшая, 51-летняя женщина, получила осколочное ранение бедра и ушиб коленного сустава, ей оказана первая помощь, она будет наблюдаться амбулаторно.

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