Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске Хинштейн: число пострадавших при атаке ВСУ по пляжу в Курске возросло до семи

В результате атаки ВСУ на пляж в Курске пострадали семь человек, включая пятилетнего мальчика, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Пять пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и ожогами различной степени тяжести.

У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь, — написал он.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Врио губернатора Курской область Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.