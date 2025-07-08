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08 июля 2025 в 20:57

Штурм Сум, новый «контрнаступ» ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 8 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Армия России продолжает наступление на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Что известно о ситуации на фронтах СВО вечером 8 июля, когда ВС РФ возьмут Сумы, что известно о новом контрнаступлении украинских войск?

Ситуация на фронтах СВО вечером 8 июля

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском направлении идут бои в районе Каменского, село фактически взято ВС РФ, но продолжается зачистка.

«На Угледарском фронте ВС РФ пробиваются к Камышевахе при поддержке авиации, бои продолжаются на окраинах Воскресенки и вблизи Малиевки. Севернее завершается охват гарнизона ВСУ в Мирном, противник сопротивляется. ВС РФ продвигаются в сторону Искры — последнего крупного села на восточном берегу Волчьей», — говорится в публикации.

Царев также сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ продвинулись до 500 м в районе Муравки, идет сражение в Удачном. Также ВС РФ прорвались в Новоэкономическое с юга и севера.

«В Часове Яре бои в южной части города. Точных данных об изменении ситуации нет. ВС РФ укрепляют позиции к северу от Николаевки и усиливают огневой контроль над дорогами при помощи дронов. На Краснолиманском участке бои в районе Глущенково и Нового Мира. Упорные бои на западной окраине Редкодуба. В районе Зеленой Долины позиционные бои», — пишет Царев.

На Сумском направлении в районах Теткино и Юнаковки ВС РФ отбивают атаки ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда ВС РФ будут штурмовать Сумы

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что взятие Сум было бы логичным развитием боев в Сумской области.

«Люди там говорят на русском языке. Представляется, что освобождение Сум было бы логичным. Но военная ситуация может диктовать другие решения, поэтому предсказать развитие событий пока невозможно», — отметил аналитик.

Козюлин также не исключает, что ВСУ могут организовать новые провокации на территории России.

«Нам надо заранее продумывать свои методы противодействия и креативить. Со стороны противника все возможно — ВСУ ведут боевые действия и планируют операции при поддержке западных разведок и технологий. Нужно быть готовым ко всему», — подчеркнул эксперт.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о новом контрнаступлении ВСУ, что сказал Сырский

7 июля главком ВСУ Александр Сырский участвовал в заседании ставки верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского. Он сообщил о необходимости восстановить позиции украинских военных в Курской и Белгородской областях. По его мнению, ВСУ все еще держат под контролем участки в этих двух российских регионах.

Александр Сырский Александр Сырский Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В своем Telegram-канале он сообщил, что самыми тяжелыми для ВСУ являются Покровское, Лиманское, Новопавловское и Сумское направления. Также он признал, что на некоторых направлениях ВСУ уступают российской армии в численности и оснащении техникой.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что слова Сырского звучат как «политическая декларация».

«Стратегически она означает следующее: на фоне текущего оперативного кризиса в Донбассе и на юге страны руководство ВСУ готово инициировать новые наступательные действия на крайне рискованных направлениях, причем не в зоне СВО, а на сопредельной территории РФ», — говорится в публикации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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