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08 июля 2025 в 19:49

Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России

Военэксперт Козюлин назвал взятие Сум логичным шагом для ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие Сум подразделениями ВС России было бы логичным шагом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он отметил, что административный центр Сумской области — это русский город, промышленность которого долгое время работала сначала на советский, а затем на российский рынок.

Люди там говорят на русском языке. Представляется, что освобождение Сум было бы логичным. Но военная ситуация может диктовать другие решения, поэтому предсказать развитие событий пока невозможно, — отметил аналитик.

Козюлин также не исключает, что ВСУ в попытках затормозить наступление ВС РФ в Сумской области могут организовать новые провокации на территории России.

Нам надо заранее продумывать свои методы противодействия и креативить. Со стороны противника все возможно — ВСУ ведут боевые действия и планируют операции при поддержке западных разведок и технологий. Нужно быть готовым ко всему, — подчеркнул эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в буферную зону, которую создают ВС РФ, могут войти не только Сумы, но и Киев. Парламентарий подчеркнул, что российские войска на всех направлениях продолжают продвигаться вперед медленно, но уверенно. По его мнению, там, «куда ступила нога русского солдата, отныне и будет Россия».

Сумы
Россия
Украина
Сумская область
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