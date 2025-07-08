В Госдуме рассказали, что войдет в буферную зону на Украине Депутат Журавлев заявил, что Киев может попасть в буферную зону на Украине

Киев может попасть в буферную полосу на Украине, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что ВС России на всех направлениях продолжают продвигаться вперед медленно, но уверенно. По его мнению, там, куда ступила нога русского солдата, отныне и будет Россия.

Вдоль границ нам, безусловно, нужна зона безопасности, а вот ее размер можно определить, учитывая характеристики поставляемого Украине оружия. Если, допустим, у ВСУ появятся немецкие ракеты Taurus, дальность которых до 500 километров, то и буферная полоса, получается, должна быть именно такой. И тогда в нее входят уже не только Сумы, но и Киев, — подчеркнул депутат.

По словам Журавлева, следует учитывать возможность контрударов, подобных тому, что случился в 2024 году в Курской области. Депутат добавил, что Украина, которая терпит сейчас поражение на всех фронтах, непременно будет пытаться нанести России серьезный урон.

Это и попытки прорыва на российскую территорию, и ставшая уже привычной террористическая тактика — организация диверсий и убийств на российской территории. Нам нужно предельно сконцентрироваться, чтобы победить этого хитрого и изворотливого врага, — заключил Журавлев.

Ранее парламентарий объяснил, будет ли Россия воевать с Прибалтикой. Журавлев отметил, что прибалтийские страны могли бы запустить в РФ дроны из-за желания навредить ей, но вооруженного противостояния не планируется.