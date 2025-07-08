В Госдуме ответили, будет ли Россия воевать с Прибалтикой Депутат Журавлев допустил, что дроны могут прилететь в Россию из Прибалтики

Прибалтика могла бы запустить в Россию дроны из-за желания навредить стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом парламентарий отметил, что войны с Прибалтикой не будет.

Практика показывает, что дроны в большинстве случае не запускаются из-за границы, это делают диверсионные группы, завербованные ВСУ, с российской территории. Наверняка это могла бы сделать и Прибалтика, просто из вечного непреодолимого желания навредить России, и Финляндия, которая недаром ведь вступила в НАТО, — поделился депутат.

России важно, добавил Журавлев, чтобы эти страны понимали: при наличии неопровержимых доказательств их участия в налетах на РФ возмездие будет неминуемым. Политик обратил внимание, что это не Украина, которая прежде была самой большой страной Европы. По мнению депутата, всю Прибалтику можно пешком за неделю прошагать.

Кроме того, мы ведь вовсе не собираемся воевать с народом этих государств. Формулу недавно указал [президент США Дональд] Трамп, нанося удары по Ирану, он сообщил, что боевые действия ведет не против него, а против ядерной программы. Так и мы — немедленно ответим по заводам, где производят беспилотники, по базам, откуда они стартуют, — а воевать с Прибалтикой или Финляндией, конечно, не будем, — заключил Журавлев.

Ранее стало известно, что Польша и прибалтийские страны массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений. По данным источника, в Литве готовятся к боевому столкновению в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.