Кузница русофобов: почему Йельский университет признали нежелательным в РФ

Генпрокуратура России объявила Йельский университет (Yale University, США) нежелательной организацией, сообщила пресс-служба ведомства. Чем это объясняется и какую угрозу Йель несет РФ, действительно ли этот университет стал кузницей русофобов и предателей?

Почему Йельский университет признали нежелательным в России

По данным Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на «нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».

Кроме того, на базе Йельского университета организована Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к глобальному лидерству. Фактически же университет обучает «оппозиционных лидеров иностранных государств», пояснило ведомство. Также учебное заведение ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов в западных странах.

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Кто из оппозиционеров учился в Йельском университете

Среди российских выпускников Йеля — руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена). В 2010 году Алексей Навальный проходил полугодовое обучение по программе Yale World Fellows. По этой же программе в университете в 2018 году учился Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Они, как сообщила Генпрокуратура, использовали полученные в школе знания и технологии «для эскалации протестной активности в России».

Нежелательной организацией в России признается иностранная или международная организация, чья работа представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности или безопасности страны. Признание организации нежелательной означает запрет ее деятельности в РФ, а также запрет на сотрудничество с ней для российских граждан и организаций.

Йельский университет — один из самых престижных и старейших частных исследовательских университетов США, входящий в знаменитую Лигу плюща. Он был основан в 1701 году и является третьим старейшим высшим учебным заведением страны после Гарварда и Колледжа Вильгельма и Марии. Среди знаменитых выпускников Йеля — 43-й президент США Джордж Буш — младший, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и лауреат Нобелевской премии по химии Эдвард Таттл. Кроме того, Йель окончили многие дети российских миллиардеров.

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