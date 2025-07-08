Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 17:44

Университет Лиги плюща объявили нежелательной организацией в России

Генпрокуратура РФ объявила Йельский университет нежелательной организацией

Йельский университет Йельский университет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генпрокуратура России объявила Йельский университет нежелательной организацией, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что деятельность вуза нацелена на подрыв социально-экономической и политической обстановки в РФ.

В Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что на базе университета создана Школа международных отношений, в которой фактически обучают оппозиционных лидеров. Там добавили, что учебное заведение ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов в западных странах.

Ранее литовская NGO Eurasian Harm Reduction Association и немецкая European Resilience Initiative Centre пополнили список нежелательных в России организаций. В новом перечне под номером 239 указана «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), под номером 240 — «Центр европейской инициативы по устойчивости» / ERIC (Германия). До этого ведомство признало деятельность организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ.

Россия
Генпрокуратура
США
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил России «маленьким сюрпризом»
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.