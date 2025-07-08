Университет Лиги плюща объявили нежелательной организацией в России

Генпрокуратура России объявила Йельский университет нежелательной организацией, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что деятельность вуза нацелена на подрыв социально-экономической и политической обстановки в РФ.

В Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что на базе университета создана Школа международных отношений, в которой фактически обучают оппозиционных лидеров. Там добавили, что учебное заведение ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов в западных странах.

Ранее литовская NGO Eurasian Harm Reduction Association и немецкая European Resilience Initiative Centre пополнили список нежелательных в России организаций. В новом перечне под номером 239 указана «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), под номером 240 — «Центр европейской инициативы по устойчивости» / ERIC (Германия). До этого ведомство признало деятельность организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории РФ.