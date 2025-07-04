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04 июля 2025 в 20:41

Минюст внес в перечень нежелательных НПО из двух стран Европы

Минюст внес в список нежелательных НПО из Литвы и ФРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовская NGO Eurasian Harm Reduction Association и немецкая European Resilience Initiative Centre пополнили список нежелательных в России организаций, такое решение обнародовано на сайте Министерства юстиции РФ. В новом перечне под номером 239 указана «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), под номером 240 — «Центр европейской инициативы по устойчивости» / ERIC (Германия).

До этого ведомство признало деятельность британской организации The British Council (Британский совет) нежелательной на территории России. Организация уже внесена в соответствующий перечень.

Также нежелательной в России была признана правозащитная организация Amnesty International. Генпрокуратура указала, что ее деятельность представляет угрозу для конституционного строя и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма». На сайте Минюста сказано, что суд рассмотрит иск 22 июля.

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