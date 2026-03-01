Зимняя Олимпиада — 2026
Печень не мою и не замачиваю, сразу отправляю на сковородку — весь сок остается внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Печень не мою и не замачиваю, сразу отправляю на сковородку — так весь сок остается внутри! Вкуснее вы не пробовали. Печень получается невероятно нежной, сочной и с аппетитной карамельной корочкой.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г свежей говяжьей печени, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, свежемолотый черный перец по вкусу.

Как приготовить

Печень нарежьте на стейки толщиной 1,5–2 см. Важно: не промывайте их водой и не замачивайте в молоке — просто промокните бумажным полотенцем, если на поверхности есть влага. Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне. Выкладывайте кусочки печени на сковороду так, чтобы они не соприкасались друг с другом: это обеспечит равномерную обжарку и образование корочки, а не томление. Жарьте на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны, не накрывая крышкой. Печень должна подрумяниться, но остаться чуть мягковатой внутри. Сразу после жарки переложите стейки на тарелку, дайте им отдохнуть минуту и только затем посолите и поперчите по вкусу с обеих сторон.

