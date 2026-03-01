Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог по-осетински с картошкой и сыром — готовлю сразу два, потому что один улетает мгновенно

Беру муку, кефир и дрожжи — и готовлю осетинский пирог с картофелем и сыром в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда или уютного ужина. Его необычность в том, что тонкое, эластичное тесто скрывает сочную, ароматную начинку из картофельного пюре и расплавленного сыра, которая буквально тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с хрустящей корочкой, а внутри — нежнейшее картофельно-сырное облако с легкой сливочной ноткой. Аромат свежей выпечки наполняет весь дом, и пирог исчезает со стола мгновенно, поэтому я всегда готовлю сразу два.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 200 мл кефира, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 1/2 ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, 2 ст. ложки растительного масла; для начинки — 500 г картофеля, 200 г осетинского сыра (или сулугуни), 50 г сливочного масла, соль, перец. Замесите тесто, дайте подойти 1 час. Картофель отварите и разомните в пюре, смешайте с тертым сыром и маслом. Разделите тесто и начинку на 2 части, сформируйте пироги, защипните края, оставив отверстие сверху. Выпекайте при 200 градусах 20–25 минут до румяной корочки. Готовые пироги смажьте маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

