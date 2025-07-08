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08 июля 2025 в 13:18

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/NEWS.ru

Семья бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта могла обладать недвижимостью общей стоимостью около 1 млрд рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Какие последние новости о смерти Старовойта известны 8 июля, сколько у его семьи было квартир, что известно о его любовнице и последнем СМС охранникам?

Что известно об имуществе Старовойта и его любовнице

Канал уточняет, что речь идет о квартире площадью 50 «квадратов» на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, двух квартирах в Санкт-Петербурге — 50 «квадратов» на Адмиралтейской набережной и 165 «квадратов» на Малоохтинском проспекте. Кроме того, в активе семьи две квартиры в Москве — 345 «квадратов» на улице Климашкина и 140 «квадратов» в элитном ЖК в Шмитовском проезде. Также у них есть участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино за 260 млн рублей и автомобиль Tesla Model X P100D, утверждает Mash.

Экс-министр транспорта России был женат на Светлане Старовойт, у пары две дочери. В 2021 году супруги расстались.

В 2020 году Светлана оказалась в десятке самых богатых жен российских губернаторов, заняв в топе восьмое место с доходом более 17 млн рублей. Ей принадлежит детский сад «Сказкадариум» в Москве.

По данным источников, с родными Старовойт не общался с 5 июля.

На опознание чиновника приехала его ассистентка. В Telegram появились видео, как она плачет, вытирает слезы, рядом с ней стоят силовики. Затем девушку посадили в служебный Aurus и увезли.

Позже стала известна личность девушки. СМИ утверждают, что ее зовут Полина Корнеева, ей 25 лет. Она является выпускницей Курского медицинского университета. Девушка переехала в Москву около года назад — примерно в то же время, когда Старовойт занял пост главы Минтранса. По данным Telegram-канала SHOT, отношения с 53-летним министром Полина старалась не афишировать. В 2024 году Старовойт лично вручил ей диплом.

Следователи общаются с девушкой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Полиной Следователи общаются с девушкой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Полиной Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости

Среди официального имущества Корнеевой значится только автомобиль Kia K5. Однако знакомые замечали ее и маму в дорогих московских магазинах.

Что известно о последних днях Старовойта

7 июля тело Старовойта нашли в кустах в парке Малевича в Одинцово недалеко от его автомобиля Tesla. Сообщалось, что Старовойт приезжал в этот парк за день до смерти вместе с охраной. По данным источников, он общался там со своими сотрудниками и находящимся рядом патрулем ГИБДД.

Перед смертью, как сообщил канал, Старовойт отправил последнее СМС охранникам. Он написал им, где и когда его забрать.

СК рассматривает в качестве основной версии смерти экс-главы Минтранса суицид. Самоубийству предшествовало известие об отставке Старовойта утром 7 июля. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков уточнил, что увольнение не связано с утратой доверия. 8 июля Песков отметил, что Кремль шокирован известием о смерти Старовойта, президенту Владимиру Путину было сразу доложено о происшествии.

Ряд СМИ и Telegram-каналов связывают смерть чиновника с угрозой уголовного дела о мошенничестве. Старовойт с октября 2018 года до назначения главой федерального ведомства в мае 2024-го был губернатором Курской области. Сообщалось, что бывший подчиненный Старовойта, экс-руководитель региона Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений, дал на него показания. Защита Смирнова отказалась комментировать эту информацию.

Журналист Александр Юнашев со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что Старовойт был предупрежден о возникшем к нему интересе силовиков. Он уточнил, что «папок на него и за Курск, и за работу в Минтрансе» набралось столько, что не поместится и в двух рабочих кабинетах, пишет LIFE.ru.

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