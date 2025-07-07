Экс-глава Минтранса России Старовойт: досье, самоубийство, мошенничество

В Следственном комитете подтвердили смерть экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Какие вскрылись подробности и чем известен Старовойт, какова его биография? В какой мошеннической схеме он мог быть замешан?

Что известно о смерти Старовойта, было ли это самоубийство

По словам представителя СКР Светланы Петренко, Старовойта обнаружили мертвым в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе. Она отметила, что на теле экс-главы ведомства обнаружено огнестрельное ранение.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — сказано в сообщении.

Сейчас следствие устанавливает другие обстоятельства смерти чиновника. На месте происшествия работают следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

По данным Telegram-канала SHOT, Старовойт покончил с собой в автомобиле Tesla, это произошло в парке им. Малевича. Он находится недалеко от дома экс-министра в Одинцовском городском округе, уточнил канал. Однако, по данным Telegram-канала Baza, тело Старовойта нашли в нескольких метрах от машины, в кустах.

SHOT также пишет, что тело экс-главы ведомства обнаружила его охрана, сотрудники которой приехали на служебной машине на парковку в Подмосковье.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что утром в понедельник, 7 июля, Старовойт был на работе в ведомстве. По данным источника, он успел провести совещание. Произошло это, согласно информации канала, во время объявления об отставке Старовойта с должности главы министерства. При этом, согласно публикации Forbes, чиновник мог умереть в ночь с 5 на 6 июля. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это произошло «достаточно давно».

Официально эта информация не подтверждена.

Позднее тело Старовойта опознала его помощница Полина, которая в последние годы часто сопровождала Старовойта в рабочих поездках. Ряд СМИ и Telegram-каналов называют ее девушкой чиновника.

Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра Фото: Саид Царнаев/РИА Новости 18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области. Фото: РИА Новости Международная выставка-форум «Россия» Фото: РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости 3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Фото: Софья Сандурская/РИА Новости Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт» Фото: Нечаев Олег/ИТАР ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйв Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно об отставке Старовойта, причины

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта России Старовойта, который занимал ее чуть более года. Официальная причина неизвестна. Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом отметил, что это не связано с утратой доверия главы государства.

«Я еще раз повторяю: формулировка указа не содержит фразы „утрата доверия“, в указе письменном такой формулировки нет. Добавить мне в данном случае нечего, это решение главы государства», — заявил Песков.

SHOT написал, что, по его данным, против Старовойта дал показания бывший глава Курской области Алексей Смирнов. В прошлом он был заместителем Старовойта.

Смирнов арестован за мошенничество в размере 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе. Он проворачивал схему со своим помощником Алексеем Дедовым. В SHOT уточнили, что вместе они могли получать по 10% отступных от каждого контракта Корпорации развития.

RT сообщил, что следователи планировали вечером 7 июля задержать Старовойта по подозрению в мошенничестве и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях. Защита Смирнова отказалась комментировать данные о том, что он дал показания на бывшего министра транспорта.

Чем известен Старовойт, досье

Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, специальность — «импульсные тепловые машины». Начинал карьеру госслужащего в правительстве Санкт-Петербурга. С 2010 по 2012 год был референтом и заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства России.

В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года занимал должность замминистра транспорта. 11 октября 2018 года Путин назначил Старовойта врио губернатора Курской области. 16 сентября 2019 года он вступил в должность губернатора.

14 мая 2024 года указом президента Старовойт был назначен министром транспорта России.

После начала спецоперации Старовойт оказался под санкциями ряда стран, включая Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Украину и США. Он награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, а также имеет ранг действительного государственного советника РФ 1-го класса.

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