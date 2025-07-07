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07 июля 2025 в 17:25

Появились новые подробности о месте смерти Старовойта

Baza: Старовойт совершил самоубийство в нескольких метрах от машины

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что бывший министр транспорта России Роман Старовойт не совершал самоубийство в автомобиле, как предполагалось до этого. По его информации, экс-глава ведомства покончил с собой в нескольких метрах от машины. Утверждается, что его тело нашли в кустах.

Как уточнил канал, в настоящее время территория вокруг места, где обнаружили Старовойта, оцеплена. Там работают сотрудники оперативных служб.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого на протяжении шести лет возглавлял Курскую область.

Позднее в этот же день появилась информация, что Старовойт покончил с собой. Рядом с его телом нашли наградной пистолет, который ему вручили, когда он возглавлял Курскую область.

Ранее в Сети появилась фотография машины Старовойта, в которой, как полагалось, нашли его тело. Это автомобиль Tesla Model X. Утверждается, что ради него Старовойт установил в Курской области одну из первых электрозарядок, еще будучи губернатором.

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