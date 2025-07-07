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07 июля 2025 в 16:48

Опубликовано фото машины, в которой нашли тело Старовойта

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Telegram-канал Mash опубликовал фотографию автомобиля экс-главы Минтранса России Романа Старовойта, в котором было найдено его тело. По данным канала, это Tesla Model X.

Как пишет канал, машина была выпущена в 2018 году. Утверждается, что ради нее Старовойт, еще будучи губернатором Курской области, установил одну из первых электрозарядок в регионе — на Красной площади Курска.

Ранее о том, что Романа Старовойта обнаружили мертвым в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, на теле экс-главы Минтранса обнаружено огнестрельное ранение.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

По данным Telegram-канала SHOT, бывший глава Курской области Алексей Смирнов дал показания против Старовойта. В прошлом чиновник был его заместителем.

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