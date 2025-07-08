Погода в Москве во вторник, 8 июля: жара грозит приступами и тошнотой?

Погода в Москве во вторник, 8 июля: жара грозит приступами и тошнотой?

Сегодня температура в столице составит плюс 29–32 градуса, а в последующие дни жара будет только усиливаться, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в Москве во вторник, 8 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 8 июля

По данным его коллеги Михаила Леуса, сегодня столичный регион будет под влиянием теплого сектора активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет на юг Карелии.

«В такой ситуации при переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Будет ветрено, а дневная температура превысит климатическую норму на 6–7 градусов», — предупредил синоптик.

По данным Леуса, температура воздуха в Москве составит плюс 31–33 градуса, по области — плюс 28–33 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с, во второй половине дня и при грозах — с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

Тишковец отметил, что в среду, 9 июля, столбики термометров тоже покажут плюс 30–33 градуса, что почти на 10 градусов выше положенной климатической нормы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Но апогея зной достигнет в четверг и пятницу, когда в работу будет включаться уже антициклон», — сообщил синоптик.

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жара около 30 градусов задержится в Москве надолго.

«Расчеты сейчас очень напряженно ведутся, 30-градусная жара длительно — это проблема, но вероятность этого очень большая», — сказал Вильфанд.

Он не исключил, что минимальные значения ночью перейдут через 20 градусов, особенно в центре города.

«Существенное повышение температуры прогнозируется не только в Москве, но и везде в центре Европейской России», — пояснил метеоролог.

Вильфанд также полагает, что жителям Москвы лучше покинуть город на время надвигающейся жары.

«Эта погода опасная. Тем более в Москве. Такую аномалию лучше переждать в Подмосковье. Идущее от зданий тепло не позволит отдохнуть от зноя и ночью. Прогнозируется оранжевый уровень опасности. Есть риск для многих категорий людей», — предупредил он.

Врач ранее рассказала, что у людей с мигренью в жару нередко учащаются приступы. В зону риска, помимо них, также входят эпилептики. Прямые солнечные лучи могут спровоцировать у них припадок. В связи с этим им рекомендуется следить за режимом дня и отказаться от долгого пребывания под солнцем.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 8 июля

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над южными районами Карелии. Он станет причиной облачной, во второй половине дня с прояснениями, погоды, вызовет дожди, местами ливневого характера, с грозами и усилит ветер.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Температура воздуха — плюс 20–22 градуса, в Ленинградской области — плюс 18–23 градуса. Ветер юго-западный 6–11 м/с, во второй половине дня с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал он.

В среду без осадков, ночью — плюс 13–15 градусов, днем — плюс 20–22 градуса.

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