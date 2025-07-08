Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков

Продолжаем следить за уровнем пыльцы в столичном воздухе в июле 2025 года: расскажем, стоит ли опасаться заносов пыльцы из Скандинавии и как поживают злаки.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Во вторник солнечной погоды вновь ждать не придется: небо почти весь день будут закрывать тучи, высока вероятность осадков. А вот температура обещает быть очень летней! Воздух прогреется до солидных +30 градусов.
Прогноз пыльцы сегодня, 8 июля, в Москве
Мониторинговые службы продолжают фиксировать жалобы на пыльцу березы сегодня, хотя ее уровень минимален. Поэтому советуем поберечь себя и запастись антигистаминными препаратами.
Как поживают злаки, главные враги московских аллергиков летом? Уровень их пыльцы сейчас чрезвычайно высок. Концентрация превышает 1000 единиц на кубометр. Будьте предельно осторожны!
Мониторинговые сервисы также предупреждают об очень высоком уровне спор плесневого грибка кладоспориума в воздухе и небольшой концентрации пыльцы маревых. Еще один тревожный факт: приближается сезон цветения полыни, обычно в столичном регионе он стартует как раз в июле. Пока пыльца этого сорняка и других его «коллег», по данным SILAM, не фиксируется.
Напоминаем о том, как важна постоянная влажная уборка. Она помогает снизить концентрацию пыльцы в воздухе и на поверхностях, тем самым уменьшая вероятность возникновения симптомов аллергии.
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