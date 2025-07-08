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08 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков

Мониторинг пыльцы на 8 июля Мониторинг пыльцы на 8 июля Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Продолжаем следить за уровнем пыльцы в столичном воздухе в июле 2025 года: расскажем, стоит ли опасаться заносов пыльцы из Скандинавии и как поживают злаки.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Во вторник солнечной погоды вновь ждать не придется: небо почти весь день будут закрывать тучи, высока вероятность осадков. А вот температура обещает быть очень летней! Воздух прогреется до солидных +30 градусов.

Прогноз пыльцы сегодня, 8 июля, в Москве

Мониторинговые службы продолжают фиксировать жалобы на пыльцу березы сегодня, хотя ее уровень минимален. Поэтому советуем поберечь себя и запастись антигистаминными препаратами.

Как поживают злаки, главные враги московских аллергиков летом? Уровень их пыльцы сейчас чрезвычайно высок. Концентрация превышает 1000 единиц на кубометр. Будьте предельно осторожны!

Прогноз пыльцы на 8 июля 2025 года Прогноз пыльцы на 8 июля 2025 года Фото: Global Look Press

Мониторинговые сервисы также предупреждают об очень высоком уровне спор плесневого грибка кладоспориума в воздухе и небольшой концентрации пыльцы маревых. Еще один тревожный факт: приближается сезон цветения полыни, обычно в столичном регионе он стартует как раз в июле. Пока пыльца этого сорняка и других его «коллег», по данным SILAM, не фиксируется.

Напоминаем о том, как важна постоянная влажная уборка. Она помогает снизить концентрацию пыльцы в воздухе и на поверхностях, тем самым уменьшая вероятность возникновения симптомов аллергии.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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