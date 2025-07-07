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07 июля 2025 в 16:45

Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду

Невролог Шигабутдинова заявила, что в жару кровь человека сгущается

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду организм человека теряет большое количество воды через пот, параллельно с этим сгущается кровь, рассказала «Татар-информу» невролог Резеда Шигабутдинова. Она уточнила, что в знойные дни особенно страдают люди с мигренями.

Вода уходит, а кровь сгущается. Из-за этого замедляется доставка кислорода в мозг. Отсюда — сонливость, вялость и нежелание двигаться. То есть жара очень сильно влияет на нервную систему, — предупредила Шигабутдинова.

У людей с мигренью в жару нередко учащаются приступы, добавила эксперт. В зону риска, помимо них, также входят эпилептики. Прямые солнечные лучи могут спровоцировать у них припадок. В связи с этим им рекомендуется следить за режимом дня и отказаться от долгого пребывания под солнцем, заключила врач.

Невролог Александр Комаров ранее посоветовал в жаркую погоду пить больше горячего чая. По его словам, этот напиток помогает охладиться. Также врач подчеркнул, что чай содержит витамины и микроэлементы, которые стабилизируют клеточную мембрану и расширяют сосуды.

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