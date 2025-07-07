Раскрыто последнее сообщение Старовойта перед смертью

Telegram-канал Mash сообщил, что экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт перед смертью отправил последнее сообщение охранникам. В публикации сказано, что он сообщил им, где и когда его забрать.

Mash отмечает, что при этом охранники, прибыв на место, нашли тело Старовойта. По данным источника, перед смертью никаких странностей в поведении экс-министра замечено не было.

Ранее стало известно о самоубийстве бывшего главы Министерства транспорта РФ, который накануне был снят с должности по указу президента страны Владимира Путина. По данным журналистов, тело Старовойта обнаружили в подмосковном Одинцово.

Кроме того, СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта с огнестрельным ранением в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, сосед Старовойта рассказал, что тело политика обнаружили в лесу и вынесли на носилках. По словам очевидца, Старовойт приехал в это место сразу после отставки.