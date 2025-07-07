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07 июля 2025 в 20:23

Раскрыто последнее сообщение Старовойта перед смертью

Mash: Старовойт перед смертью писал охранникам

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт перед смертью отправил последнее сообщение охранникам. В публикации сказано, что он сообщил им, где и когда его забрать.

Mash отмечает, что при этом охранники, прибыв на место, нашли тело Старовойта. По данным источника, перед смертью никаких странностей в поведении экс-министра замечено не было.

Ранее стало известно о самоубийстве бывшего главы Министерства транспорта РФ, который накануне был снят с должности по указу президента страны Владимира Путина. По данным журналистов, тело Старовойта обнаружили в подмосковном Одинцово.

Кроме того, СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта с огнестрельным ранением в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, сосед Старовойта рассказал, что тело политика обнаружили в лесу и вынесли на носилках. По словам очевидца, Старовойт приехал в это место сразу после отставки.

Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Автомобиль Tesla на котором приехал Роман Старовойт к месту трагедии
Автомобиль Tesla на котором приехал Роман Старовойт к месту трагедии
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Роман Старовойт
суициды
охранники
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