Сосед Старовойта рассказал, где именно нашли его тело Сосед Старовойта рассказал, что его тело выносили на носилках из леса

Один из соседей экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта рассказал NEWS.ru, что его тело вынесли из леса на носилках. Он уточнил, что экс-глава ведомства приехал к этому месту после отставки.

Выехал кататься после работы. Сосед говорит: «Смотри, что там происходит. Министра президент снял — он сюда приехал». Вроде [тело нашли] в лесу. Вроде вышел из машины. Его на носилках выносили потом, — отметил сосед.

Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово после отставки. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет. Telegram-канал «112» сообщил, что бывший губернатор региона Алексей Смирнов дал показания против экс-министра. Он находится под стражей по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растратах. По данным канала, Смирнов заявил, что действовал по его указанию.

РБК сообщает, что отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим в выходные на фоне атаки беспилотников. По словам источников, близких к администрации президента, экс-министр недостаточно активно разбирался с этой ситуацией. При этом некоторые инсайдеры усомнились в данной версии.