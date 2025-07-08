Названа стоимость имущества погибшего Старовойта

Telegram-канал Mash сообщил, что семья бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта, обладала недвижимостью общей стоимостью около 1 млрд рублей. Речь идет о квартирах в Курске, Москве и Санкт-Петербурге. По информации канала, площадь одной из них достигает 345 квадратных метров.

Согласно данным Mash, родственники Старовойта владели квартирой в элитном московском ЖК в Шмитовском проезде на 140 «квадратов». Кроме того, журналисты обнаружили связь экс-губернатора с участком в 18 «соток» и трехэтажным домом в районе Мякинино в Москве, стоимость которого оценивают в 260 млн рублей.

Ранее появились детали последнего сообщения, которое Старовойт отправил перед смертью. Экс-министр транспорта написал охранникам, где и когда его забрать.

Помощница бывшего главы Минтранса Полина Корнеева в беседе с журналистами дала первый комментарий после новости о гибели Старовойта. Девушка поблагодарила представителей СМИ за звонок и сообщила, что ей не нужна помощь. По данным источника, голос вероятной возлюбленной Старовойта был подавленным.