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08 июля 2025 в 11:24

Названа стоимость имущества погибшего Старовойта

Mash: семья погибшего Старовойта владела имуществом на сумму 1 млрд рублей

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Telegram-канал Mash сообщил, что семья бывшего губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта, обладала недвижимостью общей стоимостью около 1 млрд рублей. Речь идет о квартирах в Курске, Москве и Санкт-Петербурге. По информации канала, площадь одной из них достигает 345 квадратных метров.

Согласно данным Mash, родственники Старовойта владели квартирой в элитном московском ЖК в Шмитовском проезде на 140 «квадратов». Кроме того, журналисты обнаружили связь экс-губернатора с участком в 18 «соток» и трехэтажным домом в районе Мякинино в Москве, стоимость которого оценивают в 260 млн рублей.

Ранее появились детали последнего сообщения, которое Старовойт отправил перед смертью. Экс-министр транспорта написал охранникам, где и когда его забрать.

Помощница бывшего главы Минтранса Полина Корнеева в беседе с журналистами дала первый комментарий после новости о гибели Старовойта. Девушка поблагодарила представителей СМИ за звонок и сообщила, что ей не нужна помощь. По данным источника, голос вероятной возлюбленной Старовойта был подавленным.

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