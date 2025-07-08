Молодая возлюбленная Старовойта дала первый комментарий после его гибели Возможная девушка погибшего Старовойта Корнеева заявила, что ей не нужна помощь

Помощница экс-министра транспорта и его вероятная возлюбленная Полина Корнеева в беседе с KP.RU дала первый комментарий после известия о его гибели. Она поблагодарила журналистов за звонок, отметив, что ей не требуется помощь. Как отмечает издание, голос девушки был подавлен.

Спасибо. Мне не нужна помощь, — коротко сказала она.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Корнеевой 25 лет, она является выпускницей курского медицинского университета. Девушка переехала в Москву около года назад — примерно в то же время, когда Старовойт занял пост главы Минтранса России. По данным канала, отношения с 53-летним министром девушка старалась не афишировать. Как отмечает KP.RU, в 2024 году Старовойт лично вручил ей диплом.

Накануне Корнеева приехала на место трагедии, где опознала тело Старовойта. Дав показания, она уехала на служебном автомобиле.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.