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07 июля 2025 в 22:39

Стали известны детали жизни молодой возлюбленной Старовойта

SHOT: девушка Старовойта переехала из родного Курска в Москву год назад

Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Возлюбленная Романа Старовойта, 25-летняя Полина, переехала из Курска в Москву около года назад, сообщил Telegram-канал SHOT. В это же время на пост главы Минтранса назначили покончившего с собой экс-главу ведомства.

По словам знакомых, которые передает канал, после окончания медицинского университета в Курске Полина вместе с мамой продали квартиру и решили начать новую жизнь в столице. Как написал SHOT, отношения с 53-летним министром девушка старалась не афишировать.

Среди официального имущества Полины значится только автомобиль KIA K5. Однако знакомые замечали ее и маму в дорогих московских магазинах.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали СМИ со ссылкой на ряд источников, близких к администрации президента, отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим на выходных на фоне атаки беспилотников. Утверждалось, что он недостаточно активно работал по ситуации. При этом некоторые источники усомнились в данной версии.

Роман Старовойт
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Москва
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