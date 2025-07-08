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08 июля 2025 в 11:55

Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Опасения принца Гарри по поводу собственной безопасности оправданны, на него и его семью охотятся террористы, написал RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 8 июля?

Что угрожает принцу Гарри

По информации издания, уровень угрозы в отношении принца Гарри и его семьи сейчас выше, чем когда-либо.

«Имена Гарри, его жены и их детей есть во всем даркнете и на зашифрованных каналах, которые террористы используют для общения. Они являются для джихадистов ценным „предметом“ для похищения и пыток, которые могли бы использоваться против Британии и Запада. Есть и совершенно одержимые люди, которые постоянно говорят о преследовании этой пары и их детей. Уровень угрозы в их отношении теперь красный», — сообщил один из сотрудников службы безопасности.

Герцог Сассекский ведет ожесточенную судебную тяжбу с британским правительством из-за отмены финансируемой государством полицейской защиты. Источники говорят, что Гарри и его жена Меган Маркл испытывают реальные опасения из-за безопасности своей семьи в случае возвращения в Великобританию. В мае принц проиграл апелляцию в Высоком суде на решение лишить его охраны во время посещения Лондона.

Королевский комментатор Дункан Ларкомб подтвердил информацию источника RadarOnline.

«Есть люди сумасшедшие, радикальные личности и террористические элементы, которые сочли бы нападение на Гарри или Меган символическим актом. Это реальность, с которой они имеют дело. Это не параноидальные страхи — это реальные риски», — отметил он.

Ларкомб пояснил, что частная охрана не идет в сравнение с той, которую королевской семье предоставляет государство.

«Они (Гарри и Меган. — NEWS.ru) могут нанимать бывших военных или специалистов по безопасности, но у них нет доступа к британской разведке, контртеррористическим брифингам или полицейским сетям», — уточнил он.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

Как Уильям собрался изменить монархию

По данным RadarOnline, стал известен план принца Уильяма на изменение монархии после его прихода к власти.

Сообщается, что принц Уэльский потратил несколько месяцев на тихую подготовку проекта более гибкой и влиятельной монархии, которая будет «отражать современную Британию и отходить от жестких традиций». Инсайдеры заявили, что правление Уильяма будет «эволюцией», а не «революцией», и наследник престола полон решимости закрепить свою индивидуальность на короне.

В основу подхода Уильяма ляжет практический обзор структуры и расходов монархии. Будущий король планирует «заглянуть под каждый камень», включая тщательную проверку финансируемого налогоплательщиками суверенного гранта, сказал источник.

Также ключом к перестройке монархии станет сокращение числа действующих королевских особ.

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Анастасия Яланская
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