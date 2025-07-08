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08 июля 2025 в 19:07

Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что украинская армия якобы удерживает позиции в Курской и Белгородской областях, вызвали критику и насмешки среди украинских пользователей в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Русская весна». Военкоры напомнили, что группировка ВСУ уже более двух месяцев как разбита и выдавлена ВС РФ на территорию Украины.

В украинских пабликах пользователи оставили ироничные комментарии в ответ на высказывания главнокомандующего. Один из комментаторов предложил генералу ознакомиться с актуальной картой, чтобы он «начал понимать, что происходит на самом деле». Другой пользователь задался вопросом о том, где именно, по версии Сырского, находятся эти позиции — вблизи пограничных районов Украины или, возможно, «в параллельной вселенной», намекая на абсурдность его утверждений. Эти комментарии отражают недовольство и скептицизм по поводу восприятия ситуации на фронте.

Ранее Сырский заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут предпринять определенные действия в Белгородской и Курской областях. На заседании ставки верховного главнокомандующего он обратил внимание на необходимость восстановления позиций в этих областях России, а также удержание территорий.

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