Войска пойдут в мясорубку: что известно о новом «контрнаступе» ВСУ, Сырский

Украинская армия должна вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Что об этом известно, когда ВСУ начнет контрнаступление, действительно ли войска пойдут в мясорубку ради телевизионной картинки?

Что известно о новом контрнаступлении ВСУ, что сказал Сырский

Сырский участвовал в заседании ставки Верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского, которое прошло 7 июля. Он отметил, что особое внимание уделил восстановлению позиций украинских военных в российских приграничных регионах. По его мнению, ВСУ держат под контролем участки в этих двух российских регионах.

В своем Telegram-канале он сообщил, что самыми тяжелыми для ВСУ являются Покровское, Лиманское, Новопавловское и Сумское направления. Также он признал, что на некоторых направлениях ВСУ уступают российской армии в численности и оснащении техникой.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что слова Сырского звучат как «политическая декларация».

«Стратегически она означает следующее: на фоне текущего оперативного кризиса в Донбассе и на юге страны руководство ВСУ готово инициировать новые наступательные действия на крайне рискованных направлениях, причем не в зоне СВО, а на сопредельной территории РФ», — говорится в публикации.

По мнению авторов канала, реализация подобного плана требует крупных ресурсов и фактически еще нескольких волн мобилизации и переброски минимум нескольких бригад на направления, что сопровождается риском ослабить уже истощенные участки фронта.

«По грубым оценкам, чтобы всерьез занять хотя бы части Грайворонского или Кореневского направлений и удерживать их, снова потребуется не менее 60–70 тысяч человек с соответствующей артиллерией, логистикой, РЭБ и прикрытием с воздуха. Таких ресурсов у ВСУ сейчас нет. Тем более, что "пограничные наступления" себя уже дискредитировали — они не привели ни к одной стратегической цели, а стали расходным маневром в политическом пиаре», — говорится в публикации.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Указывается, что заявление Сырского — попытка вернуть «инициативу» любой ценой или индикатор готовности Киева отправить войска в мясорубку ради имиджевого эффекта «телевизионной картинки».

Зачем Украине новое наступление

Сырский мечтает о реванше в Курской области ценой крупных потерь под Сумами, заявил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец.

«Сейчас Украина пытается как-то остановить наступление наших войск, прежде всего на Сумском направлении, где мы активно формируем так называемую буферную зону. Но Сырский не оставляет намерений взять реванш за потерю курской территории. Именно туда тоже направлена огромная группировка войск, которую мы успешно отбиваем. По-моему, были дни, когда нашим ребятам приходилось успешно отражать до 10 атак за день. Там поле устлано трупами украинских солдат на полметра в высоту», — сказал Баранец.

По словам военного обозревателя, украинский лидер хочет обменять территорию на ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области.

«Европа начинает скидываться на вооружение украинской армии. А тут еще и брехливый [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), который уже два или три раза сообщал о прекращении передачи вооружения, сегодня объявил, что поставки идут», — добавил Баранец.

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