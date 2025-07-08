Это тупик — санкции против РФ не работают. ЕС начнет войну на Балтике?

Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции за последние три года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию. К каким методам прибегнет Европа после того, как иссякнет ее фантазия в деле выдумывания новых санкционных пакетов, и сможет ли Запад реально навредить России — в материале NEWS.ru.

Какие санкции собрался ввести Евросоюз и как ответит Россия

Европейский союз готовится ввести в отношении России самые жесткие санкции с 2022 года, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, эти меры будут согласованы с американскими сенаторами и основаны на французских предложениях.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — заявил Барро. По его словам, санкции затронут нефтяные доходы России, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничения. Главная цель новых мер — помешать России продолжать военную операцию на Украине, сказал французский министр.

В МИД России отреагировали на заявление коллеги из Франции с определенной долей иронии. «Что еще они могут придумать? Трудно сказать. Но мы знаем, что по части санкции фантазия у них бьет через край», — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат отметил, что Россия может противостоять давлению, как в плане обеспечения интересов соцразвития и экономики, так и с позиции введения контрсанкций. Как именно Москва ответит на шаг ЕС, Грушко не раскрыл.

По мнению экспертов, европейцы своих целей — нанести Москве поражение и заставить отступить — санкциями не добьются. «Россия неоднократно демонстрировала способность адаптироваться к санкционному давлению, диверсифицируя экономические связи и развивая внутренний потенциал», — сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, санкционная война приведет к негативным последствиям мировой экономики, от которых пострадает и сам Евросоюз. «ЕС вместо того, чтобы искать всё новые способы навредить России, должен задуматься о последствиях своей политики, которая приводит к росту цен на энергоносители и продукты питания по всему миру, усугубляя экономические проблемы и социальную напряжённость», — считает парламентарий.

Что заставит европейцев начать войну против России

Именно социально-экономические проблемы заставят Европу выступить против России, считает военный эксперт Александр Собянин. «Европейские страны не могут существовать без международной торговли, экспорта и импорта, только с опорой на внутренние ресурсы. А президент США Дональд Трамп сейчас ее сознательно уничтожает, как своей хаотичной тарифной политикой, введением пошлин, так и провоцируя военные конфликты», — сказал Собянин в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, Европу заставит начать войну против России отсутствие притока денег в экономику, сырьевой голод для промышленности и проблемы с продовольствием. «Причина войны будет иметь объективный характер, а нацизм и дегуманизация жителей России — лишь ее необходимое идеологическое оформление», — считает эксперт.

Где и когда европейцы начнут войну с РФ

Европейцы, несмотря на резкую милитаризацию экономики, пока не готовы к масштабной войне, но это не помешает им ее начать в течение ближайших 1–3 лет, считают эксперты. По мнению политолога Юрия Шевцова, начало войны должно быть увязано с темпами перехода европейских экономик и общества на военные рельсы.

«Соответствующие программы они уже в целом разработали и запустили. С их точки зрения, они будут готовы к войне с Россией через 3–5 лет. Однако обычно сроки подготовки не выдерживаются — ускорение политических процессов заставляет начать раньше», — сказал Шевцов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

По его мнению, наиболее взрывоопасная ситуация складывается на Балтике. «Российская экономика во многом завязана на экспорт и импорт через порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ЕС пока не готов к континентальной войне, а вот для военных действий по блокаде российского судоходства на Балтике и Калининградской области, блокаде для транзита грузов через датские проливы он вполне готов, и может произойти взрывная эскалация», — считает Шевцов.

По его словам, возможна и новая блокада Санкт-Петербурга — не только сухопутная, но и пресечение с доставки туда грузов по воздуху.

Александр Собянин считает, что европейцы не пойдут по пути локальной эскалации, и возможен одновременный удар и на Балтике, и на Черном море, и в Белоруссии. «Оружие, которое европейцы сейчас массово выпускают якобы для Украины, туда не идет. Все необходимое они оставляют себе для будущей войны», — считает эксперт. По его словам, после войны в Иране многие западные военные поверили в возможность эффективного первого удара.

По словам замглавы МИД Грушко, России следует быть готовой к худшему варианту развития событий. «Надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — сообщил он после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.

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